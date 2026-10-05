الهلال للمشاريع تقود جولة تمويل بقيمة 45 مليون دولار لصالح «ماي تي في إس»

أعلنت الهلال للمشاريع وشركة تي في إس أوتوموبيل سوليوشنز (TVS ASL) عن شراكة استراتيجية لدعم المرحلة المقبلة من نمو «ماي تي في إس» في الهند ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار هذه الشراكة قادت الهلال للمشاريع، من خلال منصتها للاستثمارات الاستراتيجية - الهلال للمشاريع الاستثمارية - جولة تمويل من الفئة د بقيمة 45 مليون دولار، ما يعادل 4.25 مليارات روبية هندية، لصالح «تي في إس أوتوموبيل سوليوشنز».

وتمثل «ماي تي في إس» العلامة المتكاملة التابعة لتي في «إس أوتوموبيل سوليوشنز» في قطاع ما بعد البيع للسيارات، وتجمع بين قدراتها الرقمية وشبكة خدمات ميدانية تضم أكثر من 1,000 مركز صيانة و10,000 منفذ بيع بالتجزئة في مختلف أنحاء الهند. وتخدم أكثر من 10 ملايين عميل بصورة مباشرة، وغير مباشرة، إلى جانب كونها شريكاً مفضلاً للشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs)، ومصنّعي المركبات الكهربائية، وعملاء قطاع الأعمال.

الممرات الاقتصادية

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع: «بُنيت العلاقة بين دولة الإمارات والهند على مدى أجيال من التجارة والأعمال والروابط الإنسانية، وتزداد أهميتها اليوم، ليس للبلدين فحسب، بل للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وخارجها، فأقوى الممرات الاقتصادية لا تنقل رأس المال وحده، بل تنقل التكنولوجيا والأفكار والخبرات التشغيلية في كلا الاتجاهين. وعندما تجتمع إمكانات الهند الواسعة ومواهبها وابتكاراتها مع رأس المال والبنية التحتية والامتداد الإقليمي لدولة الإمارات يصبح كل سوق منصة لنمو الآخر، ويخلق هذا النموذج المتبادل قيمة تتجاوز بكثير حدود البلدين، ويعكس مبادئ لطالما شكّلت استراتيجية الهلال للمشاريع في الاستثمار والشراكات».

توسع العمليات

وقال آر. دينيش، عضو مجلس إدارة شركة «تي في إس أوتوموبيل سوليوشنز»: «يسرنا انضمام الهلال للمشاريع الاستثمارية إلى قائمة مستثمرينا. وقد نجحت «ماي تي في إس» في توسيع منصتها القائمة على التكنولوجيا لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، بما يمكّنها من خدمة العملاء النهائيين مباشرة، إلى جانب التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات ومصنّعي المركبات في الهند. ويأتي هذا الاستثمار دليلاً إضافياً على قدرة هذا النموذج على تقديم التجربة ذاتها في أسواق أخرى، ويدعم في الوقت نفسه توسع العمليات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواصلة تحقيق نمو مربح، ونرى أن هذه الشراكة ستسهم في تسريع وتيرة هذا النمو، فيما تمثل الهلال للمشاريع الاستثمارية الشريك الأنسب لنا في منطقة الشرق الأوسط»، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق ما بعد البيع للسيارات في الهند إلى نحو 14 مليار دولار بحلول 2028، فيما لا يمثل سوى نحو 3 % من السوق العالمية. ويتيح تشتت هذا السوق فرصة كبيرة أمام المنصات المنظمة القادرة على تجميع الطلب، وتوحيد معايير تقديم الخدمات، ورقمنة مسارات العمل.

نموذج متكامل

وفي هذا السياق قادت «ماي تي في إس» تحول قطاع ما بعد البيع للسيارات نحو نموذج متكامل، يربط القنوات الرقمية بالخدمات الميدانية. ويستند هذا النموذج إلى منصة سحابية لإدارة المركبات، تتيح تشخيص الأعطال في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية، وتخدم أكثر من 100,000 مركبة، وتولد أكثر من 100 مليون نقطة بيانات، تدعم مواصلة تطوير خدمات الصيانة والتنقل القائمة على البيانات.

وتُعد الإمارات نقطة الانطلاق الطبيعية لتوسع «ماي تي في إس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يُتوقع أن ينمو سوق ما بعد البيع للسيارات في الدولة من نحو 3.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2026 إلى 4.5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتُقدّر قيمة القطاعات المستهدفة من «ماي تي في إس» في سوق إدارة الأساطيل بنحو 1.7 مليار دولار، وتشكل المركبات التجارية نحو 70 % منها، ومع استمرار النمو الاقتصادي، واتساع الأساطيل كثيفة الاستخدام، يتزايد الطلب على خدمات الصيانة الموثوقة، وتوافر قطع الغيار، وجاهزية المركبات للتشغيل.

جودة الخدمات

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع: «أثبتت «ماي تي في إس» أن منصة متكاملة وقائمة على التكنولوجيا قادرة على إحداث تحسينات ملموسة في جودة الخدمات والشفافية وجاهزية المركبات للتشغيل على نطاق واسع. وينسجم هذا الاستثمار مباشرة مع استراتيجية الهلال للمشاريع الاستثمارية القائمة على دعم شركات ذات أعمال قائمة وحوكمة قوية، ومقومات أساسية متينة، ونماذج تشغيل أثبتت نجاحها، ولديها القدرة على التوسع عبر الممر الاستثماري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وإلى جانب رأس المال سنوفر معرفتنا بالسوق وعلاقاتنا التجارية ودعماً عملياً لتنفيذ خطط التوسع في المنطقة، بما يساعد «ماي تي في إس» على بناء حضور قوي في دولة الإمارات، وتنمية أعمالها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتدعم هذه الصفقة توسع الحضور الاستثماري للهلال للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وعبر منصاتها الاستثمارية استثمرت الهلال للمشاريع في شركات من بينها "فليب سبيسز" و"فريش تو هوم وديستل، إلى جانب شراكات مختارة مع صناديق إقليمية. ومن خلال الهلال للمشاريع الاستثمارية وبرنامجها البالغ مليار درهم والممتد عبر الهند وجنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون، تتعاون الهلال للمشاريع مع شركات ذات أعمال قائمة وحوكمة قوية، وتوظف رأس مالها طويل الأجل وقدراتها الإقليمية لدعم مرحلة مقبلة واضحة المعالم من نموها.