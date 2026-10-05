«إمباور» تستعرض خبراتها في خدمات تبريد المناطق بمعرض المطارات



أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن مشاركتها في معرض المطارات 2026، الذي يقام في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض «إمباور» خلال مشاركتها خبراتها في تطوير وتشغيل حلول تبريد المناطق للمرافق الحيوية ذات احتياجات التبريد العالية والمتطلبات التشغيلية المستمرة، إلى جانب أحدث التقنيات والحلول التي تعتمدها لتعزيز كفاءة الطاقة وموثوقية الخدمة وخفض الأثر البيئي. كما تسلط الضوء على الدور المتنامي لتبريد المناطق في دعم البنية التحتية للمطارات والمنشآت الكبرى، ومواكبة توسعها المستقبلي بكفاءة واستدامة.

ويجمع المعرض نخبة من قادة قطاع الطيران، ومشغلي المطارات، ومزودي الحلول والتقنيات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في تطوير مطارات أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل. وتأتي مشاركة «إمباور» امتداداً لدورها في دعم قطاع الطيران والمنشآت الحيوية في دبي، حيث تعد المزود الرئيسي والوحيد لخدمات تبريد المناطق في مطار دبي الدولي، بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110000 طن تبريد، من خلال 5 محطات تخدم مرافق المطار ومجمعاته، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية وموثوقية خدمات التبريد في أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

وكانت المؤسسة قد أبرمت في نهاية عام 2021 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم للاستحواذ على حق تشغيل أصول تبريد المطار، واستكملت الصفقة في عام 2023، لتتولى بعدها المؤسسة عمليات الإدارة والتشغيل والإنتاج والتوزيع ضمن عملياتها المتكاملة لخدمات تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تمثل المطارات بيئات تشغيلية شديدة الحساسية تتطلب أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية واستمرارية الخدمات، وهو ما يجعل تبريد المناطق خياراً استراتيجياً للبنية التحتية واسعة النطاق وعالية الكثافة. وتوفر هذه الأنظمة وفورات في استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد تصل إلى 50% مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، بما يعزز كفاءة الطاقة ويحد من الانبعاثات ويرفع كفاءة استخدام الموارد. ومن خلال مشاركتنا في معرض المطارات، نتطلع إلى تبادل الخبرات مع قادة القطاع والمتخصصين، واستعراض الإمكانات التي توفرها حلول تبريد المناطق لدعم التوسع المستدام للمطارات ومواكبة النمو المتسارع في قطاع الطيران. ونواصل في «إمباور» الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والتميز التشغيلي، بما يعزز قدرتنا على خدمة المشاريع الحيوية ودعم توجهات دبي نحو بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».

وتؤكد مشاركة «إمباور» في المعرض مكانتها شريكاً استراتيجياً في دعم كفاءة واستدامة البنية التحتية الحيوية، كما تتيح لها تعزيز التواصل مع صناع القرار والمشغلين والخبراء ومزودي التكنولوجيا في قطاع المطارات، واستكشاف فرص التعاون وتبادل المعرفة حول الحلول القادرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية والبيئية.