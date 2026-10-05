«الإمارات دبي الوطني» يطلق أول مساعد للسفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق أول مساعد للسفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي بقيادة بنك في دولة الإمارات. وقد تم تطوير هذه المنصة التفاعلية المبتكرة بالتعاون مع شركتي «فيزا» و«تريب أدفايزر»، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء عند البحث عن خيارات السفر والتخطيط لها، بما يعزز تركيز البنك الاستراتيجي على تقديم حلول مصرفية رقمية تلائم نمط الحياة العصري ضمن منظومة متكاملة.

وتأتي المبادرة استجابة للطلب المتزايد بين سكان دولة الإمارات على تجارب رقمية مخصصة؛ إذ لا يزال السفر يمثل شغفاً رئيسياً في المنطقة، حيث يخطط المسافر المقيم في الدولة لسبع رحلات سنوياً. وتظل عملية التخطيط التقليدية للرحلات معقدة ومشتتة، إذ يقضي المسافرون ما يصل إلى ثلاثة أشهر في البحث والتخطيط لرحلة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه المبادرة الجديدة مستوى الألفة والثقة الذي يوليه المسافرون للذكاء الاصطناعي، حيث تشير الأبحاث إلى أن 50 % من المستهلكين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يبدون ارتياحاً لحجز أماكن الإقامة الخاصة بالعطلات عبر منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال الجمع بين ريادة بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية وبيانات السفر واسعة النطاق من «تريب أدفايزر» وخبرة «فيزا» في مجال المدفوعات، يحل مساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي محل ساعات من البحث من خلال محادثة واحدة سهلة.

حلول رقمية

وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل إطلاقنا لمساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنجازاً مهماً يضاف إلى الإنجازات الأخرى الرامية إلى ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة مصرفية رائدة في تقديم حلول رقمية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتركز على العملاء. ويعد السفر عنصراً أساسياً في نمط حياة المقيمين في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والرؤى العالمية التي يوفرها شركاؤنا، فإننا نساهم في تمكين المسافرين بتجارب رقمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، بما يسهل عليهم إجراءات السفر الذي يمثل أحد أكثر اهتماماتهم وشغفهم، ويقدم لهم في الوقت ذاته قيمة استثنائية».

ومن خلال محادثة بسيطة، يتيح مساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تحديد تفضيلاتهم وميزانيتهم ونمط سفرهم، للحصول فوراً على برامج رحلات مخصصة، وتوصيات بشأن الوجهات، ومعلومات عن وجهات مميزة وغير معروفة للكثيرين حول العالم. وتستفيد المنصة من قاعدة بيانات «تريب أدفايزر» الضخمة التي تضم أكثر من مليار تقييم و8 ملايين قائمة، لتقدم خيارات مخصصة ومعززة لأبرز 15 وجهة يفضلها المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجارب مخصصة

وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـ«فيزا» في الإمارات: «يتوقع المسافرون اليوم توافر تجارب مخصصة وسهلة تتكامل ببساطة مع حياتهم الرقمية. ومن خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ومنصة «تريب أدفايزر»، فإننا نسهل على حاملي بطاقات «فيزا» اكتشاف الوجهات، والتخطيط لرحلاتهم، والاستفادة من مزايا قيّمة للسفر طيلة رحلتهم. وتؤكد هذه المبادرة كيف يمكن للابتكار وإبرام الشراكات الموثوقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتضافر جميعاً لابتكار تجارب سفر أكثر ذكاءً وسلاسة وإثراءً».

كما يعرض مساعد السفر بشكل ديناميكي عروضاً مخصصة لحاملي بطاقات «فيزا»، تشمل خصومات على الفنادق ومزايا لتأجير السيارات، ما يساعد المستخدمين على تحسين نفقات السفر. ويتوفر هذا المساعد باللغة الإنجليزية مجاناً للجميع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وصفحة مخصصة على موقع «تريب أدفايزر»، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك حساب مصرفي.

ومع استمرار تطور توقعات العملاء، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدر مشهد الابتكار الرقمي من خلال تقديم تجارب مترابطة تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، ما يعزز مكانته شريكاً رائداً في المنطقة يجمع بين الخدمات المالية ونمط الحياة العصري.