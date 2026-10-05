1858 غرفة فندقية جديدة في رأس الخيمة خلال 2027

دبي – سهيل الدوسري

تدخل رأس الخيمة مرحلة جديدة في مسيرتها السياحية، عنوانها التوسع الفندقي، وتنويع الأسواق، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير تجارب جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف تجاوز 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول 2030.

وأكد إياد راسبي، نائب الرئيس لتطوير الوجهات السياحية في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً متزايداً في القطاع، مدفوعاً باستثمارات فندقية نوعية وتطوير البنية التحتية وشراكات جديدة مع شركات الطيران والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك حالياً نحو 8700 غرفة فندقية، وتتجه إلى نحو 16 ألف غرفة بحلول 2029 - 2030.

وكشف عن إضافة نحو 1858 غرفة ووحدة إقامة فندقية جديدة خلال 2027، في دفعة تعكس تسارع التوسع في قطاع الضيافة واستعداد الإمارة لاستقبال أعداد أكبر من الزوار.

حيث تتصدر هذه الإضافات وين جزيرة المرجان بنحو 1530 غرفة وجناحاً ووحدة إقامة، إلى جانب روتانا رأس الخيمة – ذي مانغروفز بـ258 غرفة وجناحاً، وفندق مرتقب في جبل جيس بطاقة نحو 70 غرفة، ومن المقرر افتتاحه خلال الربع الأول من 2027.

وأضاف نائب الرئيس لتطوير الوجهات السياحية في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يمثل مشروع جبل جيس إضافة مختلفة إلى المنتج السياحي، باعتباره أول فندق في المنطقة.

ويوفر للزوار إمكانية الإقامة بالقرب من وجهة المغامرات والطبيعة، بما يحول زيارة الجبل من تجربة يومية إلى إقامة متكاملة، تستهدف مختلف الشرائح، من عشاق المغامرات إلى الباحثين عن الاسترخاء والطبيعة،.

كما تستعد الإمارة لاستقبال علامات عالمية جديدة، بينها فورسيزونز ودبليو ونوبو ونيكي بيتش وفيرمونت، بما يعزز تنوع المنتج الفندقي ويمتد به من الواجهة البحرية إلى المناطق الجبلية ومختلف مناطق الإمارة.

وأكد إياد راسبي، أن زيادة الطاقة الفندقية لا تنفصل عن تطوير الربط الجوي، باعتباره أحد المحركات الرئيسة للوصول إلى مستهدفات 2030، حيث شهد مطار رأس الخيمة الدولي مراحل متتالية من التطوير، فيما تجاوز عدد المسافرين عبره مليون مسافر خلال 2025 للمرة الأولى، بالتزامن مع نمو الوجهات والرحلات الدولية.

وأضاف: تكتسب الشراكة التي وقعتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع طيران الإمارات خلال معرض السفر العربي 2026، أهمية خاصة في استراتيجية الوصول إلى الأسواق، إذ تشير بيانات الهيئة إلى أن نحو 90% من الزوار الدوليين إلى رأس الخيمة يصلون عبر مطار دبي، الذي يبعد نحو 50 دقيقة بالسيارة عن الإمارة.

670 ألف زائر

وأكد راسبي، على الرغم من التحديات التي أثرت في حركة السفر خلال العام الجاري، كانت الأولوية الحفاظ على استمرارية القطاع وحماية الوظائف والمنشآت الفندقية.

حيث سجلت الإمارة خلال أول شهرين من العام نمواً بنحو 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، قبل أن تتأثر حركة السفر بالتحديات اللاحقة، وأسهم تنشيط السياحة الداخلية والبينية في دعم القطاع، مع استقبال نحو 670 ألف زائر خلال النصف الأول من العام، بنمو 6 إلى 7%.