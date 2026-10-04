غرفة أبوظبي تحصد جائزة «أفضل مبادرة» عن «علامة الاستدامة»

حصدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جائزة «أفضل مبادرة استدامة» ضمن الدورة العاشرة من جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة، عن مبادرتها «علامة الاستدامة»، في إنجاز يعكس تنامي دور الغرفة في تمكين شركات القطاع الخاص من تبني ممارسات الاستدامة وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد.

وجرى تكريم الغرفة خلال الحفل الذي نظمته مجموعة أبوظبي للاستدامة في العاصمة أبوظبي، بحضور نخبة من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تسلم الجائزة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.

ويكتسب الفوز أهمية خاصة في ظل مشاركة مؤسسات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في الجائزة، بما يمنحها بعداً إقليمياً ويعزز قيمة التكريم للمبادرات التي تقدم حلولاً عملية وقابلة للتطبيق في مجال الاستدامة، وتحقق أثراً ملموساً على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وأكد المرزوقي أن الفوز يمثل تقديراً لجهود فريق الغرفة وشركائها في تطوير «علامة الاستدامة»، ولأثر المبادرة في مساعدة شركات القطاع الخاص على تحويل الاستدامة من مفهوم عام إلى ممارسة عملية تدعم التطور والنمو والتنافسية.

وقال إن طموح الغرفة يتجاوز تكريم الشركات التي تحقق مستويات متقدمة في الاستدامة، إلى بناء مسار متكامل يساعد مجتمع الأعمال على تقييم أدائه وتحديد فرص التطوير ورفع جاهزيته لمتطلبات الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن تعزيز قدرة الشركات على دمج الاستدامة في عملياتها وقراراتها يدعم قوة القطاع الخاص وتنافسيته ويعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وتُعد «علامة الاستدامة» إحدى المبادرات النوعية لغرفة أبوظبي، وتهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تقييم وتطوير أدائها في مجالات الاستدامة من خلال إطار متكامل يشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب تكريم الشركات التي تحقق مستويات متقدمة في هذا المجال.

وتكتسب المبادرة أهمية متزايدة مع ارتباط معايير الاستدامة والحوكمة بمتطلبات الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد، فضلاً عن دورها في تعزيز مرونة الشركات وبناء الثقة ودعم فرص النمو على المدى الطويل.

وأكد المرزوقي مواصلة تطوير المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها للوصول إلى شريحة أكبر من مجتمع الأعمال، بما يدعم بناء نماذج أعمال أكثر مرونة وتنافسية واستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.