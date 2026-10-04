«مطار الشارقة» يطلق مجلس الشباب لتعزيز الابتكار وتطوير بيئة العمل

أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي مجلس شبابها، بهدف توظيف طاقات الكوادر الشابة ومواهبها، وإتاحة مساحة مؤسسية لطرح الأفكار والرؤى وتطوير المبادرات التي تسهم في الارتقاء ببيئة العمل، ودعم أهداف الهيئة واستراتيجيتها المستقبلية.

وجاء إطلاق المجلس بالتزامن مع يوم الإمارات للطيران المدني، الذي يسلط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الطيران في تعزيز انفتاح دولة الإمارات على العالم ودعم حركة السفر والسياحة والتجارة، إلى جانب تأكيد أهمية دور الشباب في صياغة المبادرات والأفكار التي تدعم تطور القطاع.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: إن إطلاق مجلس الشباب بالتزامن مع يوم الإمارات للطيران المدني يجسد الاعتزاز بمنجزات الدولة ودور قطاع الطيران في تعزيز التواصل مع العالم، ودعم حركة السفر والسياحة والتجارة.

وأضاف أن المجلس يمثل منصة تتيح للكوادر الشابة طرح أفكارها وتحويلها إلى مبادرات عملية تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، في إطار بيئة عمل تشجع على الإبداع والتميز، وتعزز مشاركة الشباب في مسيرة التطوير المؤسسي.

ويختص مجلس الشباب بتمثيل الكوادر الشابة ونقل تطلعاتها ومقترحاتها، إلى جانب إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية، وتقديم الأفكار التطويرية التي تدعم الابتكار، وتعزيز المشاركة المؤسسية والمجتمعية.

كما يتولى المجلس تمثيل الهيئة في المحافل والفعاليات والاجتماعات الشبابية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والبرامج الموجهة للشباب داخل الهيئة، فضلاً عن بناء الشراكات والتنسيق مع المجالس والجهات ذات الصلة.

ويترأس المجلس المهندس سيف عبدالله آل علي، مهندس جودة، فيما تتولى ميرة عبد الرحمن الحمادي، ضابط تجزئة وامتياز في الإدارة التجارية، منصب نائب رئيس المجلس.

ويأتي إنشاء المجلس في إطار توجه مؤسسي لتعزيز مشاركة الشباب في تطوير بيئة العمل، والاستفادة من أفكارهم وخبراتهم في تصميم المبادرات التي تواكب احتياجات قطاع الطيران وتطوراته، بما يدعم بناء كوادر وطنية شابة قادرة على المساهمة في مسيرة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.