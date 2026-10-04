"دبي كوميرسيتي" تُطلق مرحلة جديدة من النمو لتعزيز اقتصاد دبي الرقمي والتجارة المستقبلية

تواصل "دبي كوميرسيتي"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" ومجموعة "وصل"، ترسيخ موقعها منصة متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، مع استعدادها لتسليم المرحلة الثانية من توسعة المنطقة الحرة على مرحلتين بين الربع الأول من عام 2027 والربع الأخير من عام 2028، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تأتي المرحلة الثانية من "دبي كوميرسيتي" في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ قدرتها على النمو والتوسع واستباق احتياجات الاقتصاد الجديد، رغم المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مدفوعةً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المرونة والتنافسية واستشراف المستقبل ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة".

وأضاف سموّه: "تعكس هذه التوسعة ثقة المستثمرين المتزايدة بدبي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بنية اقتصادية متقدمة تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، ومنصةً للشركات للنمو والتوسع إلى أسواق المنطقة والعالم".

وتأتي هذه التوسعة في وقت تواصل فيه "دبي كوميرسيتي" تسجيل مستويات قياسية من الطلب، بعدما بلغت نسبة الإشغال نحو 96% من المساحات المكتبية واللوجيستية والتجزئة، بما يعكس جاذبية المنطقة للشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا، ويؤكد الحاجة إلى توسيع منظومتها المتكاملة من مساحات الأعمال والمرافق التجارية والخدمات اللوجستية المتخصصة.

وتشمل المرحلة الثانية تسليم عدد من المشاريع عبر المجمعات الثلاثة في دبي كوميرسيتي، وهي "مجمع الأعمال" و"المجمع اللوجستي" و"المجمع الاجتماعي"، لتضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحرة ويوسع منظومتها المتكاملة لخدمة الشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.

وتشمل التوسعة في "مجمع الأعمال" و"المجمع الاجتماعي"، إضافة 86 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة للشركات ويوسع منظومة الأعمال والخدمات في دبي كوميرسيتي.

ويضم "مجمع الأعمال" مساحات مكتبية ضمن ستة مبانٍ إضافية، توفر خيارات متنوعة للشركات، تشمل المساحات القابلة للتجهيز والمكاتب المجهزة، إلى جانب حلول مرنة بنظام الشبك والتشغيل، بما يلبي احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها ومراحل نموها.

ومن المقرر تسليم هذه المباني على مرحلتين، تبدأ الأولى في الربع الأول من عام 2027، والثانية في الربع الأول من عام 2028.

ويتكامل ذلك مع "المجمع الاجتماعي" الذي يشهد تطوير مساحات مخصصة للمتاجر والمطاعم والمقاهي والخدمات، بما يرسخ وجهة عصرية وحيوية داخل "دبي كوميرسيتي"، صُممت لتواكب طبيعة مجتمع الأعمال الشاب والحيوي المرتبط بقطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.

وتوفر المساحات الجديدة في المجمّعين بيئة تجمع بين العمل والتواصل والتجارب، وتدعم أنشطة الشركات والعاملين في القطاعات الرقمية واحتياجاتهم المتنوعة، بما يعزز جاذبية "دبي كوميرسيتي" بوصفها مجتمعاً متكاملاً لا يقتصر على توفير مساحات الأعمال فحسب، بل يوفر أيضاً تجارب يومية تواكب أساليب عمل الجيل الجديد من الشركات الرقمية.

وفي "المجمع اللوجستي"، تتضمن المرحلة الثانية مبنى "ذا هايف" (The Hive) بمساحة 5,600 متر مربع، ليقدم نموذجاً مختلفاً عن المباني اللوجستية التقليدية التي تعتمد التصميم الأفقي، من خلال تصميم عمودي يستثمر المساحات بكفاءة ويواكب متطلبات التجارة الرقمية.

ويجمع المبنى بين الخدمات اللوجستية والرقمية ومساحات وورش الأعمال الصغيرة المخصصة للشركات الناشئة والصاعدة، ضمن بيئة متكاملة تلبي احتياجاتها التشغيلية وتدعم نموها.

ويضم المبنى 181 وحدة مرنة بأحجام تبدأ من 5 أمتار مربعة،، إلى جانب مساحات مكيّفة لتنفيذ الطلبات على مدار الساعة ومنطقة تحميل وتنزيل المُدارة بطريقة رقمية حديثة بالإضافة إلى منطقة تحميل مخصصة لتوصيل المرحلة الأخير، كما يتضمن مواقف لشحن المركبات الكهربائية وحلولاً ذكية للطاقة المتجددة، وقد صُمم المبنى وفقاً لأعلى معايير الاستدامة ومتطلبات الاعتماد المعتمدة للحصول على تقييم شهادة (LEED)، بما يجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تصميم المنشأة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة "دييز" ورئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: "تمثل المرحلة الثانية من توسعة "دبي كوميرسيتي" خطوة استراتيجية لمواصلة مسيرة النمو وتلبية الطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاعي التجارة الرقمية والتكنولوجيا. وتجسّد هذه المرحلة نهج "دبي الأفعال" في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة، بما يعزز منظومة الأعمال والخدمات التي توفرها دبي كوميرسيتي للشركات".

واضاف: "تؤكد هذه المرحلة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين "دييز" و"وصل" في تطوير وجهة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال، بما يمكّن الشركات من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي".

وقال سعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "وصل": "تعكس المرحلة الثانية من توسعة "دبي كوميرسيتي" متانة الشراكة الاستراتيجية بين "وصل" وسلطة "دييز" في تطوير مشاريع متكاملة تدعم التطلعات الاقتصادية طويلة الأمد لدبي. ومع استمرار نمو الطلب على قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ستوفر هذه التوسعة البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال اللازمة للشركات لتأسيس أعمالها وتنميتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي".

وأضاف: "يعزز هذا المشروع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال مشاريع مثل "دبي كوميرسيتي"، نواصل تطوير أصول مواكبة للمستقبل تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز التنافسية، وتحقق قيمة طويلة الأمد للشركات والمستثمرين والاقتصاد ككل".

وتستند المرحلة الثانية إلى رؤية واضحة لتطوير بيئة تشغيلية أكثر ذكاءً وكفاءة، تضع احتياجات المتعاملين في صميم تصميم البنية التحتية والخدمات، وتواكب في الوقت ذاته النمو المتسارع في عمليات التجارة الرقمية.

ومن خلال توسيع القدرات وتكامل الحلول والخدمات، توفر المشاريع الجديدة للشركات منظومة أكثر مرونة وسلاسة تساعدها على رفع كفاءة عملياتها، وتسريع إنجازها، وإدارة نموها وتوسعها بفاعلية.

ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالنمو القوي في النشاط التشغيلي؛ إذ سجلت طرود التجارة الإلكترونية المشحونة نمواً بنسبة 152% خلال عام واحد، فيما ارتفع حجم البضائع المعالجة عبر منصة العبور (DCC Way) بنسبة 14% خلال عام 2025.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي حجم العمليات والحاجة إلى قدرات تشغيلية متقدمة، توظف الأتمتة والرقمنة لرفع الإنتاجية واستيعاب أحجام أكبر من التجارة العابرة للحدود بكفاءة ومرونة.