غرفة الشارقة تعزز تنافسية القطاع الخاص وتدعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية

تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز دورها كممكن رئيس للقطاع الخاص، عبر تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات التي تستهدف رفع تنافسية الشركات، وتنمية صادراتها، وتوسيع شراكاتها التجارية، ودعم حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز تجاري ولوجستي متصل بالأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، نفذت الغرفة زيارة ميدانية إلى شركة «بادامي القابضة»، المتخصصة في توزيع قطع غيار السيارات وحلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بهدف الاطلاع على عمليات الشركة وخططها المستقبلية، وبحث سبل الاستفادة من برامج الغرفة ومبادراتها لدعم توسع أعمالها وتعزيز حضورها خارجياً.

وترأس الوفد محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من مسؤولي الغرفة، فيما كان في استقبال الوفد أسد بادامي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لـ«بادامي القابضة»، وعدد من مسؤولي الشركة.

وأكد العوضي أن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لعمل الغرفة، ويسهم في التعرف إلى احتياجات الشركات والفرص التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسيتها ودعم خططها التوسعية، مشيراً إلى أهمية قطاع تجارة قطع غيار السيارات باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بحركة التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن وجود مركز توزيع إقليمي متخصص بحجم مركز «بادامي القابضة» يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية في الشارقة وتكامل بنيتها التجارية واللوجستية، مؤكداً حرص الغرفة على تمكين الشركات من الاستفادة من برامج تنمية الصادرات والمشاركة في المعارض والفعاليات التجارية المتخصصة.

من جانبه، أشاد أسد بادامي بدور غرفة الشارقة في مساندة مجتمع الأعمال، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في الإمارة تشكل عوامل داعمة لنمو أعمال الشركة. وأشار إلى أن الابتكار والجودة يمثلان محورين رئيسين في خططها التوسعية، مع تطلعها للاستفادة من مبادرات الغرفة للوصول إلى أسواق جديدة.

واستعرض وفد الغرفة برامج «مركز الشارقة لتنمية الصادرات» وخططه الترويجية، وبحث مع الشركة الأسواق الواعدة التي تستهدف دخولها، إلى جانب تشجيعها على المشاركة في البعثات التجارية والمعارض الخارجية. كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من «جائزة الشارقة للتميز» وبرامج «مركز الشارقة للتدريب» لتطوير الكفاءة التشغيلية والمهارات الفنية والإدارية.

وشملت الزيارة جولة في المركز اللوجستي لـ«بادامي القابضة»، اطلع خلالها الوفد على مرافق التوزيع والتخزين وسلاسل الإمداد والتدريب، إلى جانب مرافق فحص وضمان جودة المنتجات. واختُتمت الزيارة ببحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يدعم نمو تجارة قطع الغيار ويرفع كفاءة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارة.