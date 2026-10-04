أحمد بن سعيد: توسعة دبي كوميرسيتي بـ1.8 مليار درهم تعزز مكانة دبي في الاقتصاد الرقمي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي كوميرسيتي تستعد لمرحلة جديدة على صعيد دعمها لنمو الاقتصاد الرقمي مع اقتراب تسليم المرحلة الثانية من مشروع توسعتها بإضافة أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم.

وقال سموه: التوسعة تعكس ثقة المستثمرين المتنامية بدبي، وقدرتها على استباق احتياجات الاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.