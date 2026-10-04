«مالية عجمان» تكرم الفائزين بجائزة الأوراق البحثية التطبيقية

كرمت دائرة المالية في عجمان، بالتعاون مع جامعة عجمان، الفائزين في جائزة الأوراق البحثية التطبيقية – ربيع 2026، وذلك تقديراً للبحوث المتميزة التي تناولت عدداً من القضايا المالية والاقتصادية المعاصرة، وتعزيزاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الحكومية، بما يسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى رؤى وحلول قابلة للتطوير والتطبيق.

واستقطبت الجائزة في دورتها لربيع 2026 14 ورقة بحثية، عكست اهتمام الطلبة بقضايا ترتبط بمستقبل الاقتصاد والإدارة المالية والاستدامة، فيما تناولت الأبحاث الثلاثة الفائزة موضوعات ترتبط بالبيئة والمجتمع والحوكمة، والتكنولوجيا المالية وتمويل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وجودة التدقيق.

وتأتي الجائزة في إطار توجه دائرة المالية في عجمان نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة المجال أمام الطلبة والباحثين لدراسة تحديات واقعية من منظور علمي، وتقديم رؤى قائمة على البحث والتحليل والأدلة، بما يدعم تطوير السياسات والممارسات المؤسسية ويعزز جودة صناعة القرار.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة هو استثمار في القدرة على صناعة المستقبل، وأن البحث التطبيقي يمثل جسراً مهماً بين الفكر الأكاديمي واحتياجات العمل الحكومي.

وتأتي هذه الجائزة لتمنح الطلبة مساحة لتحليل قضايا واقعية، وطرح رؤى يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والممارسات المالية الحكومية ودعم الابتكار وصناعة القرار».

وأضاف أن المبادرة تعكس التزام الدائرة بتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز كفاءة القرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.