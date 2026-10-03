من «كابسات» إلى مهرجان الكوميديا.. أبرز فعاليات دبي هذا الأسبوع

تشهد دبي خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري أسبوعاً حافلاً بالمعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، يمتد من التكنولوجيا والأقمار الصناعية إلى الجمال والأزياء والكوميديا. وتتوالى في الإمارة مجموعة من الأحداث التي تستقطب شركات وخبراء وزواراً من مجالات مختلفة، في أجندة تجمع الأعمال والابتكار والترفيه تحت سقف واحد.

معرض «كابسات»

ينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5- 7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات.

معرض سات إكسبو

ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة من 5- 7 أكتوبر، ويقام المعرض المخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام. ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.

مهرجان العلامات الكبرى 11 - 15 أكتوبر 2026

يقام «مهرجان العلامات الكبرى» في القاعة رقم 6 في مركز دبي التجاري خلال الفترة من 11 أكتوبر الى 15 2026،ويقدم عروضًا حصرية تشمل أكثر من 300 علامة تجارية في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، مع خصومات تصل إلى 75%.

معرض بيوتي وورلد دبي

يقام معرض بيوتي وورلد دبي (بيوتي وورلد الشرق الأوسط) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، حيث يحتفل المعرض بالذكرى الثلاثين لانطلاقه.

ويُعد المعرض المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية.

مهرجان دبي للكوميديا

ينطلق مهرجان دبي للكوميديا يوم 9 أكتوبر ويستمر حتى 18 أكتوبر 2026 ، بجرعة مضاعفة من الضحك والمرح، مع الكشف عن 5 عروض جديدة، وتتنوع الإضافات بين المواهب الإماراتية الصاعدة، ونجوم الستاند أب المحليين والعالميين، إلى جانب العروض التفاعلية باللغة العربية، والكوميديا المستوحاة من مواقف حقيقية، لتقدم للجمهور تجربة استثنائية، تجمع بين أساليب وقوالب كوميدية مختلفة.