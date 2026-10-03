فلاي دبي: ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق

أكدت فلاي دبي أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى التزامها الكامل بدعم التحقيق الجاري والتواصل الوثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة.

وقال متحدث باسم فلاي دبي:

«نعلم ان هناك العديد من التساؤلات في هذه المرحلة؛ إلا أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق. لذا، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات بخلاف البيانات المنشورة. نؤكد التزامنا الكامل بدعم التحقيق الجاري، ونحن على تواصل وثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة.»

وأضافت الناقلة أن التحقيق لا يزال جارياً، وأنها على تواصل وثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة، فيما أكدت عدم إمكانية الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة بخلاف البيانات المنشورة.