«ميرا»: اهتمام عالمي بأسواق رأس المال في الإمارات

أكد أندرو تاربك، رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، أن أسواق رأس المال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد اهتماماً متنامياً ومستداماً من جانب المستثمرين العالميين، مدفوعاً بالتطور المستمر الذي تشهده هذه الأسواق، وما أظهرته من مرونة في مواجهة فترات التقلبات الاقتصادية على المستوى العالمي.

وقال تاربك، لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن التحول الأبرز يتمثل في المعايير التي يستند إليها المستثمرون في تقييم المنطقة، إذ أصبحت أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تحظى باهتمام متزايد، استناداً إلى مقوماتها الذاتية وخصائصها الاستثمارية.

وأضاف أن المستثمرين يولون في الوقت نفسه اهتماماً أكبر بممارسات الحوكمة، مشيراً إلى أن ذلك، من منظور جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، يعزز أهمية التواصل الفعال والمستدام بين الشركات ومساهميها، وبناء علاقات راسخة معهم على المدى الطويل.

وأوضح تاربك أن الإمارات نجحت في إرساء أسس متينة لأسواقها، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتوسيع مشاركة المستثمرين الدوليين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتمثل في البناء على هذه الأسس وترسيخ ما تحقق من تقدم بما يضمن استدامته.

وأكد أن استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل لا يرتبط بتوافر الفرص الاستثمارية فحسب، بل يعتمد أيضاً على ثقة المستثمرين في مستويات الحوكمة والإفصاح، وسهولة الوصول إلى الأسواق، واستقرار البيئة الاستثمارية واتساقها.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تبرز أهمية مواصلة تطوير الأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والارتقاء بجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات أكثر من 100 متخصص مع الوقت، بما يسهم في بناء خبرات محلية قادرة على التواصل بفاعلية مع قاعدة متنامية من المستثمرين الدوليين.