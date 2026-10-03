العربية للطيران توقّع اتفاقية مع «أماديوس»

وقّعت العربية للطيران اتفاقية توزيع مع شركة «أماديوس»، في خطوة تهدف إلى دعم وصولها إلى قنوات التوزيع العالمية.

وفي إطار الاتفاقية، ستتمكن العربية للطيران من توسيع حضورها عبر شبكة «أماديوس» لوكلاء السفر، بما يتيح للشركاء تقديم الخدمات لعملاء العربية للطيران من خلال إجراءات العمل القياسية المعتمدة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تدعم الاتفاقية استراتيجية النمو التي تنتهجها العربية للطيران من خلال تعزيز نطاق وصولنا إلى قنوات التوزيع في قطاع السفر.

وقال ماهر قوبعة، نائب الرئيس التنفيذي في أماديوس: «ستوفر الاتفاقية للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر في الوصول إلى رحلات الطيران.