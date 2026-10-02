«الإمارات لتموين الطائرات» تطلق نسخة مطوّرة من «فارم مانجر» بالتعاون مع «مايكروسوفت»

أطلقت شركة الإمارات لتموين الطائرات، بالتعاون مع «مايكروسوفت»، النسخة المطوّرة من منصة «فارم مانجر» التي تدير العمليات في مزرعة «بُستانكَ»، إحدى أكبر المزارع العمودية الداخلية في العالم.

وبحسب تدوينة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس»، قاد عملية التطوير فريق المطوّرين الداخلي في الشركة بالتعاون مع مهندسي «مايكروسوفت»، باستخدام «جيت هاب كوبايلوت» وتقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء.

وتُسهم المنصة في تحسين كفاءة الإنتاج، وإدارة بيانات المحاصيل والظروف البيئية، وتقليص الإجراءات اليدوية، وتسريع اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وتجمع «بُستانكَ» بين التقنيات المتقدمة وأهداف استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ويعزّز هذا الإنجاز دورها في ترسيخ مكانة الدولة في طليعة الابتكار في التقنيات الزراعية.