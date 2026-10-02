الشركات تعزز شراكاتها الاستثمارية في «ليفكس 2026»

أسهمت المشاركة في معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات والمستثمرين، من خلال استعراض مشاريع عقارية مبتكرة وحلول تقنية متقدمة تدعم مستقبل التطوير العمراني المستدام في دولة الإمارات.

واختتمت شركة وان للتطوير العقاري، مشاركتها في النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» الذي نظمته دائرة البلديات والنقل في مركز أدنيك أبوظبي، محققة نجاحاً لافتاً أسهم في تعزيز علاقاتها الاستثمارية وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

وشكل المعرض منصة مهمة للشركة لتوطيد التعاون مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، حيث شهد جناحها إقبالاً واسعاً من كبار المسؤولين والزوار والمستثمرين المهتمين بالتعرف إلى أحدث مشاريعها العقارية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات وخارجها.

‎واستعرضت وان للتطوير العقاري خلال مشاركتها مجموعة من مشاريعها النوعية، فضلاً عن نموذج لشققها السكنية الذكية، وأحدث التقنيات المستخدمة فيها، كما كشفت عن مفهوم متكامل للتنقل المستقبلي يشمل التاكسي الطائر بدون طيار وخدمات التوصيل الذكية المعتمدة على الطائرات المسيرة، بما يعكس رؤيتها لتطوير مجتمعات عمرانية متقدمة ومستدامة.

بناء الشراكات

وقال علي الجبيلي، رئيس مجلس إدارة شركة وان للتطوير العقاري: «أتاحت لنا مشاركتنا في معرض ليفكس 2026 فرصة متميزة لتعزيز علاقاتنا الاستثمارية وبناء شراكات جديدة مع مؤسسات ومستثمرين من مختلف الأسواق، كما توّجت هذه المشاركة بإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تمهد لإطلاق مشاريع نوعية جديدة داخل دولة الإمارات وخارجها».

‎وأضاف: «شهد جناح الشركة تفاعلاً كبيراً من المستثمرين والزوار الذين أبدوا اهتماماً واضحاً بمشاريعنا القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية في رؤية الشركة ومشروعاتها المستقبلية، ودورها في دعم النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي».

‎كما أعرب الجبيلي عن شكره لحكومة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل على تنظيم هذا الحدث النوعي، مؤكداً أن معرض «ليفكس» نجح في جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والخبراء تحت منصة واحدة تسهم في استكشاف فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.

‎وجهة عالمية

أسهم معرض «ليفكس 2026» في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمار والابتكار، من خلال تسليط الضوء على مشاريع ومبادرات تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتدعم تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والاستثمار.

‎يُذكر أن معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026» أُقيم خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين والجهات الأكاديمية والخبراء من أنحاء العالم.