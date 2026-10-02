20 مصممة إماراتية يشاركن في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات



تألقت إبداعات المصممين الإماراتيين المشاركين في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 30 سبتمبر لغاية 4 أكتوبر الجاري، بعروض مبهرة لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، والتصاميم الفريدة التي يغلب عليها الطابع التراثي، خلال مشاركتهم في منصة «صاغة الإمارات».

وسجلت منصة «صاغة الإمارات» مشاركة 20 مصممة إماراتية من مختلف إمارات الدولة، يشاركن جميعاً للمرة الأولى ضمن المنصة، في خطوة تعكس توسع المبادرة في استقطاب المواهب الوطنية وإتاحة المجال أمام جيل جديد من المصممات للتعريف بإبداعاتهن في قطاع الذهب والمجوهرات، وتنوعت مشغولات المصممات الإماراتيات بين تصاميم الذهب والألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، إلى جانب قطع تستلهم عناصر من الهوية والتراث الإماراتي، بما يعكس تنوع الأساليب الإبداعية للمواهب الوطنية، وقدرتهن على المزج بين الأصالة والتصميم المعاصر، وتقديم تصاميم مبتكرة تلبي تطلعات محبي المجوهرات.

اقتصاد المعرفة

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الدعم المتواصل لمنصة «صاغة الإمارات» ينطلق من رؤية استراتيجية للغرفة تدرك أهمية الصناعات الإبداعية التي تمثل رافداً حيوياً لبنية اقتصاد المعرفة وتنويع مصادر الدخل الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة حاضنة لتطوير المواهب ومنظومة اقتصادية متكاملة تنقل الابتكار المحلي في قطاع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة إلى آفاق عالمية. وأوضح سعادة العويس أن الغرفة تعمل على تحويل الشغف الفني لدى الكفاءات الإماراتية ورائدات الأعمال إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية مستدامة تملك مقومات المنافسة، وتغذي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والدولة، وأن المعارض الكبرى تمثل مساراً استراتيجياً لبناء رأس المال البشري وإتاحة البيئة المواتية للكوادر الوطنية للتفاعل البنّاء مع أقطاب الصناعة وتطوراتها المتسارعة.

تمكين المواهب

أكدت منى سلطان السويدي، مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، أن مشاركة المنصة في الدورة الحالية تشهد قفزة نوعية في تمكين الطاقات الواعدة، إذ تحتضن 20 مصممة إماراتية يشاركن جميعاً بنسبة 100% للمرة الأولى. وأشارت إلى أن ذلك يجسد التزام الغرفة الراسخ بتقديم جيل صاعد من رائدات الأعمال في قطاع صياغة وتصميم الذهب والمجوهرات، وتزويدهن بمنصة عرض احترافية تتيح لهن الاحتكاك المباشر مع نخبة من كبار المصنعين والخبراء الإقليميين والدوليين. وأوضحت السويدي أن مبادرة «لآلئ الشارقة»، المنبثقة عن المنصة، واصلت هذا العام توسيع أفقها الإقليمي باستقطاب نخبة من المصممين والحرفيين من مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة وتبادل الخبرات التخصصية، ولفتت إلى أن الجناح يقدم للجمهور تجربة تفاعلية حية تسلط الضوء على قيمة اللؤلؤ الطبيعي الخالص واستخراج المحار وفنون صياغته التراثية، إلى جانب ورش حرفية متخصصة يديرها خبراء بحرينيون لتعليم تقنيات فلق المحار واستخراج اللآلئ وصياغتها بدقة واحترافية.

وشهد المعرض حضوراً لافتاً لجناح «لآلئ الشارقة»، الذي يقام للعام الثاني على التوالي بشراكة استراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركة «لآلئ السويدي»، مقدماً منصة متخصصة تجمع بين عراقة الموروث البحري وروح الابتكار المعاصر.