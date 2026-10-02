«الرمز كابيتال» تطلق «مسابقة الإمارات للطاقة» لتعزيز المشاركة في أسواق رأس المال



أعلنت شركة «الرمز كابيتال ذ.م.م»، عن إطلاق «مسابقة الإمارات للطاقة»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع مشاركة المستثمرين وتفاعلهم مع أسواق رأس المال في الدولة، عبر مسابقة للتداول يعتمد التقييم فيها على مستوى الأداء، وتركز على مجموعة مختارة من الأوراق المالية المدرجة في دولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة.

وتم فتح باب المشاركة في المسابقة أمام عملاء «الرمز» المؤهلين، الذين يسجلون عبر إحدى القنوات الرقمية المعتمدة لدى الشركة. وتتيح المسابقة لأصحاب أفضل أداء في كل جولة فرصة الفوز بما يصل إلى 1,000,000 ميل من برنامج ضيف الاتحاد، من دون اشتراط حد أدنى للاستثمار، مع إمكانية المشاركة باستخدام ما يمتلكونه حالياً من أوراق مالية مؤهلة. وتقام المسابقة خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 25 ديسمبر 2026، وتتألف من 3 جولات مستقلة: الجولة الأولى من 21 سبتمبر إلى 20 أكتوبر، والثانية من 27 أكتوبر إلى 24 نوفمبر، والثالثة من 30 نوفمبر إلى 25 ديسمبر.

وقال كريم شعيب، الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية الاستثمارية في الرمز: «نحرص في «الرمز» على أن يقترن توسيع المشاركة في أسواق رأس المال بتعزيز المعرفة المالية وتعميق فهم آليات عمل الأسواق. وتأتي «مسابقة الإمارات للطاقة» ضمن جهودنا الأوسع لتقديم تجارب تفاعلية تشجع المشاركة الواعية، وتعزز الثقافة المالية، وتساعد الأفراد على اكتساب المعرفة والثقة اللازمتين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بدقة أكبر».

وأضاف: «تواصل أسواق رأس المال في دولة الإمارات تطورها واستقطاب قاعدة متنامية وأكثر تنوعاً من المستثمرين، بما يقدم فرصة مهمة للمساهمة في ترسيخ ثقافة الاستثمار. ونسعى عبر الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق والتعلم العملي والتفاعل إلى دعم جيل أكثر وعياً من المستثمرين، والإسهام في تنمية ثقافة بناء الثروة على المدى الطويل في مختلف أنحاء الدولة».

ويحق لكل مشارك الحصول على جائزة مرة واحدة فقط طوال فترة المسابقة، بما يتيح فرص الفوز أمام شريحة أوسع من المشاركين عبر الجولات الثلاث. وتخضع جميع المشاركات للقوانين واللوائح المعمول بها، ولمتطلبات «الرمز» المتعلقة بالسلوك في السوق والامتثال.

ويستند ترتيب المشاركين إلى العائد المرجّح زمنياً، الذي يُعبّر عنه بنسبة مئوية ويقيس أداء الأصول المؤهلة، وليس حجم رأس المال المستثمر. ويتيح ذلك تقييم المحافظ الاستثمارية بمختلف أحجامها وفق أسس موحدة، مع تحييد أثر عمليات الإيداع والسحب خلال كل جولة.

وتتولى شركة «الرمز كابيتال ذ.م.م» وحدها تنظيم «مسابقة الإمارات للطاقة» وإدارتها ورعايتها. ولا تشكل المسابقة مشورة استثمارية أو خدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية أو توصية بشراء أي ورقة مالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها. وينطوي تداول الأوراق المالية على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال المستثمر، كما أن الأداء السابق لا يعد مؤشراً على النتائج المستقبلية.