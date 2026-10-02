«سيدات أعمال أبوظبي» ومؤسسة الإمارات ينظمان مخيم «رواد الأعمال الصغار»



نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، المخيم الصيفي «رواد الأعمال الصغار 2026»، وساهم المخيم في التعريف بمفاهيم ريادة الأعمال بأسلوب عملي ومبسط، من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية شجعتهم على التعلم والتعاون وتنمية المهارات الأساسية. وخاض المشاركون رحلة متكاملة بدأت بالتعرف إلى مفهوم ريادة الأعمال، مروراً بتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع، واكتساب مهارات التسويق وصناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، وصولاً إلى تنمية الوعي المالي وإدارة الأموال.

كما تضمن البرنامج مجموعة من الجلسات المتخصصة التي تناولت موضوعات السلامة المجتمعية، والذكاء الاصطناعي والابتكار، والإدارة الذكية للموارد المالية، والمسؤولية المجتمعية، بما ساهم في تنمية وعي المشاركين بدورهم الإيجابي في المجتمع.

واختتمت فعاليات البرنامج بتنظيم معرض رواد الأعمال الصغار، الذي أتاح للمشاركين فرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها ضمن بيئة تحاكي الأسواق التجارية، بما منحهم فرصة عملية للتعرف إلى أساليب عرض المنتجات والتعامل مع العملاء وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية.

وخلال المخيم، خاض المشاركون مختلف مراحل رحلة ريادة الأعمال في أجواء تعليمية وتفاعلية ممتعة من تطوير الأفكار وبناء العلامات التجارية إلى عرض المنتجات وتسويقها.

وقالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «تبدأ العديد من المهارات الأساسية للنجاح في عالم الأعمال كالفضول والمبادرة والإبداع والقدرة على مواجهة التحديات بالتشكل في سن مبكرة من حياة الطفل. ومن خلال تعريف الأطفال بمفاهيم ريادة الأعمال في هذه المرحلة العمرية المهمة، ساهم البرنامج في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية مهاراتهم في التفكير الإبداعي، بما يشجعهم على استكشاف أفكار جديدة وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع ذات قيمة». وأضافت الفهيم: «تعكس شراكتنا مع مؤسسة الإمارات التزامنا المشترك بتوفير تجارب تعليمية نوعية تتجاوز نطاق التعليم التقليدي، حيث حظي الأطفال المشاركون في المخيم الصيفي «رواد الأعمال الصغار» بفرصة متميزة لاكتساب مهارات جديدة من خلال التطبيق العملي، واستكشاف اهتماماتهم وقدراتهم، فضلاً عن التعرف إلى مفاهيم تشجعهم على الإبداع والعمل الجماعي وتنمي لديهم حس المسؤولية».

وقال محمد الحوسني، مدير إدارة القيادة والتمكين في مؤسسة الإمارات: «نفخر بتعاوننا مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي في هذه المبادرة التي تنسجم مع استراتيجية مؤسسة الإمارات في تمكين الأفراد وتعزيز المشاركة المجتمعية. ومن خلال مبادرة «تكاتف»، تعرّف الأطفال إلى مفهوم التطوع وشاركوا في مشروع تطوعي لتشجيعهم على العطاء، فيما عرّفتهم مبادرة «ساند» بأساسيات الاستجابة لحالات الطوارئ، بما يعزز روح العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية لديهم».