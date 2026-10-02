«الاتحادية للضرائب» تبحث تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية في دول «بريكس»

شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماع خبراء الضرائب ورؤساء الإدارات الضريبية لمجموعة بريكس 2026 في نيودلهي بالهند، وجمع رؤساء السلطات الضريبية وخبراء الضرائب من عشر إدارات ضريبية في دول مجموعة بريكس، بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الإدارة الضريبية، وقد ترأس وفد الهيئة عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وضم سائدة قدومي عثمان، مستشار السياسات في الهيئة، وميرة قاسم، محلل أول للعلاقات الدولية.

واستضاف الاجتماع المجلس المركزي للضرائب المباشرة التابع لوزارة المالية في حكومة الهند، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، وركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية في دول مجموعة بريكس، وكانت التكنولوجيا والإدارة والموارد البشرية من بين المحاور الرئيسية، التي تناولها الاجتماع.

وأكد عبدالعزيز الملا أهمية التعاون الدولي، وتبادل المعرفة في دعم التطوير المستمر للأنظمة الضريبية الحديثة والكفؤة، كما سلط الضوء على أهمية منصات مثل مجموعات عمل بريكس، إلى جانب اجتماع خبراء الضرائب ورؤساء الإدارات الضريبية لمجموعة بريكس 2026، في تمكين الدول المشاركة من تبادل التجارب، واستكشاف التوجهات الناشئة، وتحديد نُهج عملية لمواجهة التحديات المشتركة. وقال: «تولي الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية كبيرة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الضريبية حول العالم».

وأضاف: «تواصل دولة الإمارات تطوير نظام ضريبي كفؤ وشفاف ومدعوم بالتكنولوجيا، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز تجربة المتعامل. وتوفر المنصات الدولية مثل بريكس فرصاً قيمة لتعميق التعاون، والإسهام في تطوير أنظمة قادرة على الاستجابة بفعالية للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتطورة».