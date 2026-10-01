1200 مشارك و250 مستثمراً في القمة العالمية لمستقبل الضيافة برأس الخيمة 2027

تعود القمة العالمية لمستقبل الضيافة (FHS World) إلى رأس الخيمة في نوفمبر 2027، حيث تستضيف الإمارة النسخة المقبلة من الحدث الاستثماري العالمي في قطاع الضيافة في منتجع وين جزيرة المرجان، في إطار شراكة تجمع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة و«مرجان» وشركة «ذا بينش» المنظمة للقمة.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة نحو 1200 مشارك من أكثر من 60 دولة، بينهم 250 مستثمراً و200 متحدث، إلى جانب برنامج متنوع من التجارب السياحية في مختلف أنحاء رأس الخيمة، بما يعزز حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العالمي في قطاع الضيافة.

وتبحث القمة خلال نسختها المقبلة مجموعة واسعة من الملفات التي ترسم مستقبل القطاع، تشمل الاستثمار الفندقي وتطوير الوجهات، وجودة الحياة والسياحة العلاجية، وبناء العلامات التجارية، والاستدامة والابتكار، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، إلى جانب الاستثمار في قطاع المطاعم.

وقالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن منتجع وين جزيرة المرجان يمثل جزءاً من قصة نمو الإمارة، مشيرة إلى أن استضافة القمة تتيح لمجتمع الاستثمار العالمي التعرف بشكل مباشر إلى تطورات الوجهة.

من جانبها، قالت أليسون غرينيل، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة مرجان الرئيس التنفيذي لمرجان للضيافة، إن استضافة القمة في الأسابيع الأولى من افتتاح المنتجع ستتيح للمستثمرين وقادة القطاع التعرف عن قرب إلى الإمكانات التي توفرها رأس الخيمة بوصفها وجهة للضيافة والاستثمار.

وأكد ماكس تابينر، رئيس منتجع وين جزيرة المرجان، أن استضافة القمة ستتجاوز نموذج المؤتمرات التقليدية، عبر تقديم تجربة متكاملة تجمع الإقامة والمطاعم والترفيه والتسوق والضيافة في وجهة واحدة.

وقال جوناثان وورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش»، إن رأس الخيمة استضافت نسختين متميزتين من الفعالية، معرباً عن تطلعه إلى عودة مجتمع الاستثمار في قطاع الضيافة إلى الإمارة في 2027.

وتقام فعاليات القمة في مركز الاحتفالات والفعاليات بمنتجع وين جزيرة المرجان، الذي تبلغ مساحته 7708 أمتار مربعة، ويضم قاعة احتفالات خالية من الأعمدة بمساحة 2633 متراً مربعاً، إلى جانب مجموعة من المطاعم وخيارات الترفيه والاستجمام.

كما يتضمن برنامج القمة تجارب في أنحاء رأس الخيمة، تشمل جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، إلى جانب الصحراء والسواحل، بما يربط أجندة الاستثمار في الضيافة بالتجربة السياحية المتكاملة للإمارة.

وكانت رأس الخيمة قد استضافت الفعالية في عامي 2018 و2019 عندما كانت تُعرف باسم «مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي». ومنذ ذلك الحين، تطورت القمة لتصبح منصة عالمية تجمع المستثمرين والمطورين ومشغلي الفنادق وقادة قطاع الضيافة، فيما استقطبت نسخة 2026 نحو 1000 مشارك.