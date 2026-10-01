1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية وسط شراء انتقائي

تخطت تداولات أسواق الأسهم المحلية، الخميس، 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و659.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 504.84 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 46.6 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم البنوك بدبي.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.608 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.620 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و987.96 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 214.5 مليون درهم، ليغلق عند 11.32 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ93.5 مليون درهم، صاعداً 0.58%، مغلقاً عند 31.4 درهماً.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5930.40 نقطة، منخفضاً بـ0.51%، وارتفعت أسهم وطنية 2.54%، وسالك 1.85%، ودبي التجاري 1.23%، ومصرف السلام السودان 0.94%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.97%، والمزايا القابضة 4.94%، وتاكسي دبي 2.62%، وأمان 2.57%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 48.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 16 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر 3.01 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 62.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 362.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 300 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وكذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.72%، عند 9998.24 نقطة.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سوداتل للاتصالات 2.24%، وتو بوينت زيرو 1.8%، وفيرتيغلوب 1.2%، وبرجيل القابضة 0.86%، في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 4.5%، ومجموعة أرام 4.06%، وإشراق للاستثمار 3.88%، وبنك الاستثمار 3.33%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 258.64 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 95.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 92.2 مليون درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.46%، والكويتي 0.59%، والقطري 0.57%، والبحرين 0.17%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.42%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.24%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.46% ليغلق عند 10393 نقطة، بتداولات بلغت 3.7 مليارات ريال.

وتصدر سهم كيمانول الشركات المتراجعة بأكثر من 9%، وانخفض سهما أكوا والأهلي السعودي بنسبة 2% عند 163.50 ريالاً و39.20 ريالاً على التوالي، وتراجعت أسهم المراعي وبنك الرياض واتحاد اتصالات وسليمان الحبيب والأول وسابك للمغذيات الزراعية وجبل عمر ومكة بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تصدر سهم ريدان الشركات المرتفعة بنسبة 8%، تلاه سهم نسيج ورؤوم بأكثر من 4%، ثم دي بي أس بنسبة 3%، وقفزت أسهم جرير ومجموعة إم بي سي وبترو رابغ وتسهيل وكاتريون وأسمنت السعودية والمجموعة السعودية بنسب تراوحت بين 1 و2%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، فيما ربح رأس المال السوقي 128.935 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.185 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 2.24% ليغلق عند مستوى 53055 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.48% ليغلق عند مستوى 66124 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.23% ليغلق عند مستوى 24752 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.96% ليغلق عند مستوى 19363 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 3.55% ليغلق عند مستوى 25655 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.38%، عند 4206 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.8 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47 بالمئة، والرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.30 بالمئة، والرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 64 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.