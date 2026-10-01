«XRG» تدعم طموح الأرجنتين للريادة في الغاز الطبيعي المسال

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، دعم الشركة لطموح الأرجنتين في التحول إلى مورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مواردها الطبيعية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها توفر مقومات مهمة لتطوير صناعة غاز طبيعي مسال ذات قدرة تنافسية عالمية.

وقال معاليه، خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع الأرجنتين» الذي أقيم في باريس، إن مشاركة «XRG» في «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال» تعكس الثقة بحجم وجودة موارد حوض «فاكا مويرتا»، وبالتطور الذي تشهده منظومة الاستثمار في الأرجنتين، إلى جانب الإمكانات التي توفرها الشراكة مع شركتي «واي بي إف» و«إيني».

وأوضح أن الأرجنتين تمتلك مقومات بناء قدرات عالمية المستوى في قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ يضم حوض «فاكا مويرتا» ثاني أكبر مكمن للغاز الصخري ورابع أكبر مكمن للنفط الصخري عالمياً. كما سجل إنتاج النفط الأرجنتيني مستويات قياسية، فيما حققت البلاد خلال العام الماضي أكبر فائض في تجارتها بمجال الطاقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأشار سلطان الجابر إلى أن هذه التطورات تعزز ثقة «XRG» بموارد الأرجنتين وقدرتها على تنفيذ مشروعات الطاقة الكبيرة، لافتاً إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة تتطلب بيئة مستقرة وشراكات قوية والتزاماً مشتركاً بالتنفيذ.

وخلال «أسبوع الأرجنتين»، التقى معاليه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، كما شارك في جلسة نقاشية مع هوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «واي بي إف»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».

وأكد أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة الأرجنتينية، بما فيها إطار الاستثمار الجديد RIGI، تسهم في توفير الاستقرار طويل الأمد اللازم للمشروعات كثيفة رأس المال في قطاع الطاقة، وتعزز جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن أهمية «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال» لا تقتصر على حجم صادرات الغاز، وإنما تمتد إلى أثره الاقتصادي من خلال زيادة عائدات التصدير، وخلق فرص أعمال للموردين، وتوفير وظائف نوعية للسكان المحليين. وتشير التقديرات إلى أن المشروع يمكن أن يدعم أكثر من 40 ألف وظيفة، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأرجنتيني.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 12 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم طموح «XRG» لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في قطاع الغاز، ويعزز موقع أمريكا اللاتينية ضمن محفظة النمو الاستراتيجية للشركة.

وتستفيد الشراكة من تكامل خبرات الأطراف الثلاثة؛ إذ تمتلك «واي بي إف» خبرة واسعة في سلسلة قيمة الطاقة داخل الأرجنتين، وتعد المشغل الرئيسي للموارد الصخرية في حوض «فاكا مويرتا»، فيما تتمتع «إيني» بخبرة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة، بينما توفر «XRG» رأس المال طويل الأمد، والوصول إلى الأسواق العالمية، والخبرات الفنية والتجارية التي تستند إلى عقود من الخبرة التشغيلية لشركة «أدنوك».

وفي يونيو 2026، اتفقت «XRG» و«إيني» على الاستحواذ على حصة تبلغ 32% لكل منهما في ثلاث مناطق امتياز تديرها «واي بي إف» في حوض «فاكا مويرتا»، وهي «ميسيتا بوينا إسبيرانزا» و«أغوادا فيلانويفا» و«لاس تاكاناس»، مع احتفاظ «واي بي إف» بحصة 36%، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية المعتادة.

ومن المتوقع أن توفر هذه المناطق إمدادات الغاز اللازمة للمشروع، بما يعزز منصة «XRG» العالمية للغاز، ويدعم إقامة مركز إمدادات استراتيجي في جنوب المحيط الأطلسي، ويربط الموارد التنافسية بالطلب طويل الأمد في الأسواق العالمية الرئيسية.

كما أشار سلطان الجابر إلى تطور العلاقات بين الإمارات والأرجنتين، لافتاً إلى إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ومؤكداً أن الشراكة بين «XRG» و«واي بي إف» تمثل نموذجاً للاستثمارات طويلة الأمد التي تستهدف تحقيق نتائج اقتصادية عملية.