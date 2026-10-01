دبي تحتضن أطول رحلة مصعد متواصلة في العالم بارتفاع 725 متراً

تواصل دبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للمشاريع العمرانية الاستثنائية، مع إعلان شركة KONE العالمية المتخصصة في حلول المصاعد والسلالم المتحركة عن شراكة جديدة مع عزيزي للتطوير العقاري لتزويد برج عزيزي بأنظمة تنقل عمودي متقدمة، بما يتيح تشغيل أطول رحلة مصعد متواصلة في العالم.

ومن المقرر أن يصبح البرج واحداً من أطول المباني في العالم، والذي من المخطط أن يبلغ ارتفاعه 725 متراً عند اكتماله، ليضم واحدة من أطول رحلات المصاعد المتواصلة في العالم، بامتداد يقارب 631.5 متراً، بما يعزز مكانة دبي في طليعة مشاريع التطوير العمراني الطموحة والأبراج فائقة الارتفاع.

ويُعد برج عزيزي أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري فائقة الارتفاع في دبي. وبموجب الاتفاقية ستتولى KONE توريد وتركيب 59 مصعداً و15 سلماً متحركاً، مع مصاعد تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، ضمن منظومة متكاملة طُورت خصيصاً للمباني الشاهقة للغاية، بهدف ضمان انسيابية حركة السكان والزوار ورفع الكفاءة التشغيلية للمبنى.

ويعكس المشروع التطور المتسارع الذي تشهده دبي في قطاع الأبراج العملاقة، حيث تتطلب المباني فائقة الارتفاع حلولاً هندسية متقدمة للتعامل مع تحديات مثل أوزان أنظمة الرفع، وتأرجح الأبراج، وارتفاع الطلب على خدمات التنقل العمودي، وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما سيعتمد البرج على نظام تحكم ذكي بالوجهات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادر على تحليل أنماط حركة المستخدمين وتوزيع المصاعد وفق مستويات الطلب، فيما تشير نتائج المحاكاة إلى إمكانية خفض أوقات الانتظار خلال ساعات الذروة بنحو 60%، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وتشمل الحلول التقنية المستخدمة تقنيات KONE UltraRope وماكينات الرفع UMX التي تسمح بتقليل الوزن الإجمالي للمكونات المتحركة داخل المصاعد، ما يدعم تنفيذ رحلات عمودية قياسية ويحد من استهلاك المواد والطاقة. كما سيتم استخدام مصاعد MiniSpace DoubleDeck ذات المقصورتين لزيادة القدرة الاستيعابية للركاب وتحسين استغلال المساحات داخل البرج.

وقال هادي نمر، المدير العام لشركة KONE في الإمارات: «تثبت مشاريع مثل برج عزيزي أن دور المصاعد يتخطى نقل الناس من طابق إلى آخر، ففي مشروع متعدد الاستخدامات بهذا الحجم، تمثل كفاءة حركة الأفراد عنصراً أساسياً في تجربة المبنى كله. ونفخر بدعم شركة عزيزي للتطوير العقاري من خلال حلول مصممة لتمكين السكان والنزلاء والزوار من التنقل بسلاسة وأمان وكفاءة في مختلف أنحاء البرج».

وقال لؤي دجاني، المدير العام لشركة KONE في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يُعد برج عزيزي من المشاريع التي تدفع قطاع التنقل العمودي إلى مواصلة تطوير ما هو ممكن. وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، نشهد طلباً متزايداً على الأبراج الشاهقة التي تتطلب حلولاً متقدمة لإدارة حركة الأفراد، وخبرات تقنية متخصصة، وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الشركاء. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في المباني الشاهقة وتقنياتنا المتقدمة وشراكاتنا القوية مع العملاء، نسهم في توفير حركة سلسة وفعالة للأفراد في مختلف أنحاء المشروع، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية».

ومن جانبه، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يمثل برج عزيزي محطة فارقة في تاريخ العمارة في دبي، فهو صرح يبلغ ارتفاعه 725 متراً ويجسد الجرأة الهندسية والطموح البشري. وبفضل خبرة KONE الطويلة في المباني فائقة الارتفاع وتقنياتها المتقدمة في مجال المصاعد، ستكون كل رحلة داخل برج عزيزي سلسة ومستدامة وعلى مستوى عالمي يليق به، بما يعكس المستوى الاستثنائي للبرج. وتعكس هذه الشراكة سعينا المستمر نحو الجودة والتميز، بينما نعمل على بناء إرث مستدام للمدينة التي نفخر بأن تكون موطناً لنا وللعالم أجمع».