«بي آي جروب» الدولية تعزز حضورها وتستعد لإطلاق مشاريع في دبي

تواصل مجموعة «بي آي جروب» الكازاخستانية، الدولية المتخصصة في التطوير والإنشاءات، تعزيز حضورها في دولة الإمارات، مع انتقال عملياتها في دبي إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، مستندة إلى خبرة تتجاوز 30 عاماً في تطوير وتنفيذ المشاريع العقارية والبنية التحتية واسعة النطاق.

وأقامت المجموعة منصة تشغيلية دائمة في دبي للإشراف على أنشطة التطوير والشراكات وتنفيذ المشاريع في الإمارات، ضمن استراتيجية تستهدف بناء حضور طويل الأمد في السوق المحلية، والاستفادة من خبراتها الدولية وكفاءاتها المتخصصة إلى جانب الخبرات المتوافرة في السوق الإماراتية.

وتأسست «بي آي جروب» في كازاخستان عام 1995، وتطورت من شركة إنشاءات إقليمية إلى مجموعة متكاملة تعمل في مجالات الاستثمار والتخطيط الرئيسي والتصميم والهندسة والإنشاءات والتطوير وإدارة الأصول.

وتضم المحفظة السكنية الأولية للمجموعة في دبي ثلاثة مشاريع، فيما تواصل تقييم فرص جديدة في قطاعات المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات. وتستعد المجموعة لإطلاق مشروعها المقبل في «ميدان هورايزن»، ضمن خطة توسع أكبر في الإمارة تستهدف تطوير مشاريع ومجتمعات سكنية متكاملة.

وقال أيدين راخيمباييف، الرئيس التنفيذي لـ«بي آي جروب القابضة»، إن دبي تمثل واحدة من أكثر أسواق العقارات تطوراً وتنافسية على مستوى العالم، مؤكداً أن المجموعة تدخل السوق برؤية طويلة الأمد تستند إلى القدرة على التنفيذ والالتزام بجودة المشاريع.

وأضاف أن المجموعة تستهدف بناء أعمال مستدامة في دولة الإمارات، بالاعتماد على خبراتها الدولية وقيادتها المحلية، مع التركيز على تطوير مشاريع وبيئات عمرانية عالية الجودة.

وعلى المستوى العالمي، أنجزت «بي آي جروب» أكثر من 150 مليون قدم مربعة من المشاريع العقارية، ضمن محفظة تتجاوز 250 مشروعاً، ويعمل لديها أكثر من 8 آلاف موظف. كما حلت المجموعة في المرتبة 131 ضمن قائمة «إنجينيرينغ نيوز-ريكورد» لأكبر 250 مقاولاً عالمياً لعام 2026، وفقاً للبيانات الواردة في الإعلان.

ويرتكز نموذج التطوير لدى المجموعة على إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تعرف باسم «BigVilles»، تجمع بين الوحدات السكنية والمساحات العامة والمرافق التعليمية ومتاجر التجزئة والخدمات والبنية التحتية المجتمعية، وهو النموذج الذي تعتزم المجموعة توظيفه تدريجياً في السوق الإماراتية.

وقال رسلان يمبيرغينوف، الرئيس التنفيذي لـ«بي آي جروب الإمارات»، إن دخول سوق دبي يمثل امتداداً لخبرة المجموعة في التطوير العقاري، مشيراً إلى تشكيل فريق محلي في الإمارة يضم خبرات متخصصة في السوق، إلى جانب التعاون مع شركاء محليين في مجالات التصميم والتطوير والتنفيذ.

وفي عام 2025، أنجزت المجموعة 2.4 مليون متر مربع من المساحات السكنية، فيما تمتد عملياتها الدولية إلى كازاخستان وأذربيجان والإمارات وجورجيا والولايات المتحدة والسعودية وأوكرانيا وأوزبكستان.

وتحمل «بي آي جروب» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، فيما تواصل توسيع أعمالها في الأسواق التي تعمل بها، بالتوازي مع ترسيخ عملياتها المحلية في دبي.