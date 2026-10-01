CFI تطلق أداة تداول الذهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع



أعلنت مجموعة CFI المالية، المتخصصة في خدمات التداول عبر الإنترنت، إطلاق أداة تداول الذهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (XAUUSD-24H)، لتتيح لعملائها تداول الذهب حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع، حين تكون أسواق الذهب المعتادة مغلقة. وتأتي الخطوة في إطار توجّه CFI المستمر لإتاحة التداول على أدوات مالية وفئات أصول محدّدة خارج ساعات السوق المعتادة.

ويحظى سوق الذهب بمتابعة واسعة عالمياً، وتتأثّر أسعاره بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية وتحركات الأسواق على مدار الأسبوع. ومع إطلاق الذهب 24/7، بات بإمكان العملاء تداول الذهب وإدارة مراكزهم خارج ساعات التداول المعتادة، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع.

الذهب 24/7 أداة تداول مستقلة عن أداة الذهب التقليدية (XAUUSD)، بأسعار وساعات تداول وشروط خاصة بها. وتُتداول بالرمز XAUUSD-24H، وتتيح للعملاء فتح المراكز وإغلاقها من الاثنين إلى الأحد، بين الساعة 00:05 و23:58 (بتوقيت الخادم).

وبإضافة أداة الذهب 24/7، باتت خيارات تداول العقود مقابل الفروقات خارج الساعات المعتادة تشمل العملات والأصول الرقمية والمعادن الثمينة. ففي البلدان التي تتوفر فيها هذه الأدوات، يمكن للعملاء تداول زوج EUR/USD المخصص لعطلة نهاية الأسبوع (EURUSDw) وزوج USD/JPY المخصص لعطلة نهاية الأسبوع (USDJPYw)، إلى جانب عقود الفروقات على الأصول الرقمية، بما فيها البيتكوين مقابل الذهب (BTCXAU)، والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: «العالم لا يتوقّف حين تُغلق الأسواق التقليدية، وكذلك الأحداث التي تحرّكها. لهذا نواصل، بخطوات مدروسة، توسيع إمكانية التداول خارج الساعات المعتادة للأدوات التي تتيح ذلك. ويأتي إطلاق الذهب 24/7 امتداداً لهذا التوجّه، ليمنح عملاءنا مرونة أكبر في اختيار أوقات التداول، ويواكب التطوّر المستمر في هذا القطاع».

وتتوفّر أداة الذهب 24/7 لدى CFI في بلدان محدّدة، وتخضع للمتطلبات التنظيمية المحلية. وقد تختلف إمكانية تداولها وشروط التداول من بلد إلى آخر.