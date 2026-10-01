مدينة دبي الملاحية ترسي أكبر سفينة في تاريخها.. «كابري» بطول 145 متراً

سجلت مدينة دبي الملاحية، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، إنجازاً تشغيلياً جديداً بإتمام عملية إرساء الناقلة «MT Cabri»، البالغ طولها 145 متراً، لتصبح أكبر سفينة يتم إرساؤها في حوض بناء وإصلاح السفن التابع للمدينة منذ تأسيسه.

وتمكنت فرق العمل من إتمام عملية الإرساء خلال 3 ساعات ونصف الساعة، بمشاركة 38 موظفاً، في عملية تطلبت تنسيقاً دقيقاً بين فرق المناورة والتشغيل ونقل السفينة إلى منطقة الإصلاح. وجاء هذا الإنجاز ليتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته المنشأة في عام 2020 بإرساء سفينة بلغ طولها 135 متراً.

وتضمنت العملية توجيه «كابري» بدقة نحو نظام الرفع في الحوض، قبل نقلها بأمان إلى منطقة الإصلاح المخصصة. وتخضع الناقلة حالياً لأعمال صيانة وتحديث تشمل تركيب نظام لمعالجة مياه الصابورة، التي تستخدم لتحقيق توازن السفينة أثناء الإبحار، إلى جانب أعمال معالجة الهيكل وتنفيذ إصلاحات فنية أخرى.

ويكتسب الإنجاز أهمية إضافية في ضوء التطور المتواصل لقدرات مدينة دبي الملاحية، التي عززت خلال السنوات الأخيرة بنيتها التحتية المخصصة لبناء السفن وإصلاحها وصيانتها. وتضم المنشأة نظامي رفع للسفن، تبلغ قدرة أحدهما 6 آلاف طن والآخر 3 آلاف طن، إلى جانب مرافق للأرصفة الجافة وخدمات نقل السفن بين مناطق الحوض.

وكانت المدينة قد أعلنت في 2024 استكمال مجموعة من أعمال تطوير البنية التحتية، تضمنت تحديث أنظمة رفع السفن وإضافة قواعد جديدة للسفن، ما أسهم في رفع قدرة مناولة السفن من نحو 400 سفينة سنوياً إلى 1000 سفينة، مع دعم عمليات بناء وإصلاح أكثر تعقيداً. كما أضيفت قواعد قادرة على استيعاب سفن يصل وزنها إلى 6 آلاف طن وطولها إلى 140 متراً.

ويأتي تسجيل الرقم القياسي الجديد في أعقاب مؤشرات على ارتفاع الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح في المدينة، ففي يوليو 2026، تعاملت مدينة دبي الملاحية مع 52 سفينة في الأرصفة الجافة خلال يوم واحد، وهو أعلى عدد تستقبله في يوم واحد، بينما ارتفع إشغال الأرصفة الجافة بنسبة 22% على أساس سنوي، وزاد عدد السفن التي استوعبتها المدينة خلال الشهر إلى 202 سفينة، مقارنة بـ188 سفينة في يوليو 2025.

وشكلت السفن البحرية العاملة في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية جزءاً مهماً من هذا النمو، مع استقبال سفن يصل طولها إلى 150 متراً، في حين ارتفع إشغال الأرصفة الجافة المخصصة لليخوت والقوارب الترفيهية بنسبة 88% على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 110% منذ بداية العام.

وتعكس هذه المؤشرات توسع نطاق الخدمات التي توفرها مدينة دبي الملاحية لتشمل السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية واليخوت، بالتوازي مع تنامي الطلب الإقليمي على خدمات الإصلاح والصيانة.

ويعزز إنجاز «كابري» موقع المدينة ضمن المنظومة البحرية في دبي، ويبرز قدرة البنية التحتية المحلية على التعامل مع سفن أكبر حجماً ومشروعات إصلاح أكثر تعقيداً، مدعوماً بالاستثمارات في مرافق الرفع والنقل والأرصفة والخبرات التشغيلية.

وتضم مدينة دبي الملاحية منظومة متكاملة من مرافق بناء وإصلاح السفن والخدمات البحرية، وتمتد على مساحة تقارب 2.27 مليون متر مربع، وتضم 48 رصيفاً جافاً وفق بيانات شركة «Syncrolift»، التي توفر أنظمة رفع ونقل السفن في المدينة. وتستهدف المنشأة رفع كفاءة عمليات الإرساء والمناولة بما يدعم توسع النشاط البحري في دبي.

ويأتي هذا التطور ضمن مساعي دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات البحرية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة وارتباطها بشبكة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«دي بي ورلد».