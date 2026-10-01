«وورك داي» الأمريكية تطلق عملياتها في دبي مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «وورك داي» Workday الأمريكية، ومقرها الرئيس في بليزانتون، كاليفورنيا، والمتخصصة في حلول إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية وتقنية المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إطلاق عملياتها في دولة الإمارات، بالتزامن مع افتتاح مكتب جديد في دبي، وتوسيع فريقها المحلي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في السوق، ودعم المؤسسات الإماراتية في مسارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وكشفت الشركة، بالتزامن مع الإطلاق، نتائج جديدة من تقريرها «ما بعد الإنتاجية: قياس القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات»، أظهرت وصول استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين في الإمارات إلى مستويات مرتفعة، إذ يستخدمه 90 % منهم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يستخدمه 58 % عدة مرات في الأسبوع، و18 % يومياً.

وأفاد الموظفون بأن الذكاء الاصطناعي يوفر لهم في المتوسط 3.6 ساعات أسبوعياً، في حين يقضي الموظفون نحو 3.4 ساعات أسبوعياً في توضيح أو تصحيح الأخطاء، وإعادة صياغة المخرجات منخفضة الجودة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، ما يعكس استمرار الحاجة إلى الإشراف البشري والمراجعة الدقيقة.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المديرين والرؤساء التنفيذيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، فيما بدأت المؤسسات الإماراتية في توجيه مكاسب الكفاءة الناتجة عن هذه التقنيات إلى مجالات تتجاوز خفض التكاليف.

وبحسب النتائج، تستفيد 33 % من المؤسسات من الكفاءة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للتعامل مع أعباء عمل أكبر، من دون زيادة أعداد الموظفين، فيما توجه 32 % الوفورات نحو التدريب وتطوير المهارات وإعادة تأهيل العاملين، وتخصص النسبة نفسها مكاسب الكفاءة لإدارة أعباء العمل، وتعزيز مرونة بيئة العمل ورفاهية الموظفين.

في المقابل، قالت 24 % من المؤسسات، إن الوفورات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تستخدم بشكل أساسي لخفض التكاليف، بينما أفاد 0.2 % فقط من المشاركين بأن الذكاء الاصطناعي لم يحقق وفورات ملموسة في الوقت أو التكلفة.

وأكدت أنجيليك دي فريس شيبرين رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Workday، أن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية للنمو، في ظل سعي المؤسسات إلى تنفيذ أجندات تحول طموحة، مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا في تسريع التغيير، مع الحفاظ على الثقة والحوكمة والرقابة.

من جانبه، قال زكريا حلتوت نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في Workday، إن المؤسسات الإماراتية تنتقل من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى اعتماده ضمن الأعمال اليومية، مؤكداً أن تحقيق قيمة مستدامة، يتطلب الثقة والإشراف البشري والاستثمار المستمر في تطوير المهارات.

ويأتي إطلاق عمليات Workday في الإمارات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، مستفيدة من توسع الطلب على الحلول السحابية وأجندات التحول الوطني. وستوفر الشركة من خلال مكتبها الجديد في دبي، عمليات إقليمية مخصصة، وقنوات مباشرة للتواصل مع العملاء وتطوير الشراكات واستقطاب المواهب المحلية.

وتخدم Workday أكثر من 11,500 مؤسسة حول العالم، من بينها أكثر من 65 % من الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500، في مجالات الموارد البشرية والشؤون المالية وتقنية المعلومات.