غرف دبي تعزز التعاون التجاري والاستثماري مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية





أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية، وهي أكبر جمعية إقليمية للأعمال في إيطاليا، وتمثل مصالح نحو 7000 شركة، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون بين الشركات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال ندوة أعمال، نظمتها غرف دبي في مقرها، بالتعاون مع رابطة «أسولومباردا»، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، ومشاركة 80 من ممثلي الشركات العاملة في دبي ونظيراتها الأعضاء في الرابطة الإيطالية، حيث تم خلال الندوة بحث فرص التعاون المحتملة ومجالات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات الرئيسية، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطلعات مجتمعات الأعمال والأهداف طويلة الأمد.

ويأتي ذلك في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وإيطاليا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 51.1 مليار درهم في العام 2025، بنمو قدره 18 % مقارنة بالعام 2024، فيما شهد عدد الشركات الإيطالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً تجاوز 400 % خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نهاية العام 2025 بلغ عدد الأعضاء 1,700 عضو، فيما انضم 160 عضواً جديداً خلال النصف الأول من العام 2026.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية، ويتيح لمجتمعات الأعمال استكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات مستدامة، تعزز تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع دولياً. ونلتزم بتوطيد الروابط بين الشركات في دبي وإيطاليا، بما يفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار والنمو المشترك».

وقال ألفيسي بيفي، رئيس رابطة «أسولومباردا»: «توفر مذكرة التفاهم بين رابطة «أسولومباردا» وغرف دبي مسارات متميزة للتوسع أمام أكثر من 7,000 شركة عضو في الرابطة، وتعزز مكانة دبي محوراً استراتيجياً للصناعات والخدمات الإيطالية في منطقة الخليج. وتنقل هذه الشراكة العلاقات التجارية الثنائية من إطارها التقليدي إلى تعاون مؤسسي أكثر تكاملاً، عبر تعزيز الروابط بين الشبكات المعنية بالشركات العائلية وإطلاق طاولة مستديرة سنوية للأعمال، بما يضمن استمرارية التعاون بصورة منظمة وفاعلة، كما تدعم الاتفاقية الحوار القائم بين رابطة «أسولومباردا» ودولة الإمارات، حيث تعتزم الرابطة كذلك افتتاح مكتب تشغيلي في دبي قريباً، بما يعزز الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين إيطاليا ودولة الإمارات».

وتنص مذكرة التفاهم على دعم زيارات وفود الأعمال والفعاليات المشتركة، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات المؤسسية والتجارية، بما يسهم في توطيد العلاقات واستكشاف الفرص بين مجتمعي الأعمال، فضلاً عن تطوير مبادرات لدعم الشركات العائلية، بالتعاون بين مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، وشبكة الشركات العائلية التابعة لرابطة «أسولومباردا»، بما يشجع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتعاون بين الشركات العائلية.

وضمن فعاليات الندوة التي شارك فيها ممثلو 33 شركة إيطالية ضمن وفد رابطة «أسولومباردا، استعرض المشاركون في جلسة حوارية القطاعات الواعدة للتعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها من الشركات الأعضاء في رابطة «أسولومباردا»، إلى جانب المقومات التنافسية، التي توفرها الإمارة لدعم نمو الشركات الإيطالية وتوسعها إقليمياً وعالمياً، بما يشمل بيئة الأعمال المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، وتنوع الفرص الاستثمارية والتجارية، لا سيما في الاقتصاد الرقمي.

وشارك في الندوة من الجانب الإيطالي فيرونيكا سكوينتزي، نائبة رئيس رابطة «أسولومباردا» للشؤون الدولية، التي استعرضت منظومة الإنتاج وسلاسل التوريد التابعة للرابطة، إلى جانب ماتيا ماتشيلاري، رئيس قطاع الصناعات الصغيرة، وفيديريكو كياريني، رئيس مجموعة رواد الأعمال الشباب، وماسيمو دي أماتو، مندوب الرئيس لشؤون الاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية.

وتناول الحوار فرص الاستفادة من أوجه التكامل بين دبي وإيطاليا في مجالات الصناعة والابتكار وريادة الأعمال، وتوظيف الخبرات الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية لدى مجتمعي الأعمال لخلق مسارات جديدة للنمو المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية، كما ناقشت الجلسة دور التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي المساعد، في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن بحث آليات مساندة الشركات في تبني الحلول التقنية وتوسيع نطاق الابتكار عبر الحدود، وسلط المشاركون في الندوة الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين، بما في ذلك المشاريع المشتركة وبرامج حاضنات الأعمال، لتسريع الابتكار وتبادل الخبرات. وتطرق الحوار كذلك إلى دور الشركات العائلية، وسبل دعم استدامتها من خلال الموازنة بين الحفاظ على إرثها المؤسسي وتبني التقنيات الحديثة.