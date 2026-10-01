«الإمارات دبي الوطني» يوفر التمويل العقاري للوحدات السكنية على الخارطة في دبي



أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إتش آند إتش للتطوير»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني لمشاريعها السكنية التي يتم بيعها على الخارطة في دبي.

يتيح التعاون تجربة متكاملة للمشترين والمستثمرين المستوفين للشروط في مشاريع «إتش آند إتش» المتميزة، حيث يتم تطبيق هذا البرنامج بشكل تجريبي في مشروع «إيدن هاوس ذا بارك» مع التخطيط لإدراج المزيد من المشاريع قريباً. ومن خلال توفير خيارات مصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك أسعاراً تنافسية وسهولة في إتمام إجراءات الموافقة.

وتعزز الشراكة تجربة شراء المنازل من خلال توفير حلول للتمويل العقاري مخصصة للمشترين المستوفين للشروط بمجرد سدادهم لنسبة 50 % من قيمة العقار، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر حتى مرحلة تسليم العقار. وسيستفيد العملاء من خدمات التمويل التي تقدمها إحدى المؤسسات المالية الرائدة والموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأمد.

وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي من خلال تعزيز منظومة العقارات والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.

وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «إتش آند إتش» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، وذلك من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آند إتش»: «تعكس الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم لامتلاك المنازل. ونحن في «إتش آند إتش» ينصب اهتمامنا دائماً على توفير قيمة مستدامة، لا تقتصر فقط على جودة مشاريعنا وطابعها المتميز، بل تمتد لتشمل التجربة التي نقدمها لعملائنا في كل مرحلة. وتتيح لنا الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز هذه التجربة من خلال توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية والمرونة المالية للمشترين، فضلاً عن تعزيز الثقة والمصداقية في عروضنا. ونحن نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة ومواصلة المساهمة في تطور المشهد السكني في دبي».