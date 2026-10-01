"غرفة رأس الخيمة" تبحث آفاق التجارة والاستثمار في ميشيغان الأمريكية



وقعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خطاب نوايا مع منظمة آن أربور سبارك، وهي منظمة إقليمية رائدة للتنمية الاقتصادية في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال بين رأس الخيمة ومنطقة آن أربور الكبرى. وقع خطاب النوايا الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة رأس الخيمة، وفيل سانتر، الرئيس التنفيذي للعمليات في آن أربور سبارك، بحضور الدكتور كارل ريختر، مستشار العلاقات الدولية في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

ويهدف التعاون إلى تسهيل التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في المنطقتين، وتشجيع تبادل المعرفة ومعلومات السوق، واستكشاف فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجال تطوير الأعمال والابتكار. كما سيدعم التعاون زيارات الوفود التجارية والتواصل المباشر بين الشركات، ما يساعدها على تحديد الشركاء المحتملين والتوسع في أسواق جديدة.

وقال النعيمي: «يفتح التعاون مع آن أربور سبارك آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في رأس الخيمة للتفاعل مع أحد أنظمة الابتكار وريادة الأعمال الراسخة في الولايات المتحدة. إن بناء شراكات دولية تربط شركاتنا بالتقنيات الجديدة والفرص الاستثمارية والخبرات أمر مهم لدعم نموها وتوسعها الدولي. ونتطلع إلى ترجمة هذه الشراكة إلى فرص مجدية لشركات رأس الخيمة».

وقال بول كروتكو، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة آن أربور سبارك: «لطالما كان لاقتصاد الابتكار في آن أربور امتداد عالمي. فالتقنيات التي يتم تطويرها هنا، والمواهب التي تجتذبها منطقتنا، والشركات التي تنمو هنا، مرتبطة بالأسواق والفرص حول العالم. إن علاقتنا مع رأس الخيمة تعزز تلك الروابط الدولية وتخلق فرصاً جديدة لشركات منطقتنا للنمو والتعاون والمنافسة عالمياً».

ويعكس توقيع خطاب النوايا التزام غرفة رأس الخيمة بتعزيز شبكتها الدولية وترجمة الشراكات المؤسسية إلى مبادرات عملية تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الأعمال وتعزيز تنافسية رأس الخيمة.

يأتي التعاون بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها رأس الخيمة مع ولاية ميشيغان في فبراير 2025، عندما زارت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتعزيز وتشجيع التبادل والتعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.