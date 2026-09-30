«الطيران المدني»: حادث أمني لرحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن رحلة فلاي دبي FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، شهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، مما استدعى تحويل مسار الطائرة، والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وقد نتج عن الحادث إصابات في بعض أطقم الطائرة، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد الهيئة أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها.

وتواصل الفرق المسؤولة عن التحقيق في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، وسيتم تزويد الجمهور بالنتائج لاحقاً عند صدورها.