فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي خلال اجتماعه، الأربعاء، بعد استلام عدم ممانعة مصرف الإمارات المركزي، تعيين فاضل عبد الباقي العلي عضواً غير تنفيذي، مستقل في مجلس الإدارة، وذلك بأثر فوري وللمدة المتبقية من دورة المجلس الحالية.

وقال البنك في بيان له، إن هذا التعيين سيُعرض على المساهمين للمصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك، مشيراً إلى أن المجلس قرر انتخاب فاضل عبد الباقي العلي رئيساً لمجلس الإدارة، بأثر فوري، على أن تبدأ عضويته من 30 سبتمبر 2026، حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنعقد في 2029.

وقال البنك إن فاضل عبد الباقي العلي يمتلك خبرة تزيد على 15 عاماً أمضاها في سيتي بنك، وقد شغل سابقاً العديد من المناصب التنفيذية، من بينها نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وعضوية مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر، ويشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة ماجد الفطيم كابيتال.

وأوضح البنك أن قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو أو أكثر محل العضو (الأعضاء) المستقلين لا يعد نهائياً، وسوف يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العمومية لإقراره أو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.