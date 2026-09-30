مدينة مصدر و«فزعة» توسّعان مزايا الموظفين في المنطقة الحرة

أعلنت المنطقة الحرة في مدينة مصدر، المركز المتخصص في التكنولوجيا النظيفة والصناعات المتقدمة والابتكار في أبوظبي، توقيع اتفاقية خدمات مع «فزعة»، تتيح للموظفين المؤهلين لدى الشركات المسجلة في المنطقة الحرة الاستفادة من عضويات «فزعة» الفضية والذهبية والبلاتينية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال معرض «ليفكس»، أول معرض في أبوظبي لجودة الحياة والاستثمار، في خطوة توسع نطاق المزايا التي توفرها المنطقة الحرة لمجتمع الأعمال، لتشمل الموظفين وأسرهم وتلبية جانب من احتياجاتهم اليومية.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للشركات المسجلة في المنطقة الحرة تسجيل موظفيها للحصول على عضويات «فزعة» عبر إدارة المنطقة الحرة، والاستفادة من مجموعة من الخصومات والعروض في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، وخدمات السيارات، والصحة والجمال، والمطاعم، والأثاث، والعقارات، وتأجير السيارات.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن المنطقة الحرة تشهد نمواً متواصلاً واتساعاً وتنوعاً في مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الاتفاقية مع «فزعة» تضيف ميزة عملية يستفيد منها موظفو الشركات في حياتهم اليومية، إلى جانب مجموعة الخدمات والمزايا وبرامج دعم الأعمال التي توفرها المنطقة الحرة.

من جانبه، قال أحمد محمد بو هارون، مدير عام «فزعة»، إن الشراكة مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر تتيح توسيع نطاق المزايا المقدمة إلى شريحة أكبر من المجتمع، بما يدعم الموظفين وأسرهم في مختلف جوانب حياتهم اليومية.

وتنضم مزايا «فزعة» إلى حزمة من المقومات التي توفرها المنطقة الحرة للشركات، من بينها إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي، وخيار الترخيص المزدوج الذي يتيح مزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وأبوظبي، إلى جانب إصدار التراخيص خلال يوم واحد.

وتضم المنطقة الحرة في مدينة مصدر أكثر من 2500 مؤسسة وشركة تستفيد من منظومة متكاملة لدعم الأعمال، وتشمل قائمة الجهات العاملة فيها مؤسسات دولية وشركات عالمية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لـ«سيمنس للطاقة» ومجموعة «G42» للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وعدد من الشركات المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500».

كما تحتضن مدينة مصدر «The Catalyst»، وهو مشروع مشترك بين مدينة مصدر وشركة «بريتيش بتروليوم»، ويُعد من المبادرات الاستثمارية المتخصصة في دعم شركات التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه المنطقة الحرة لتوسيع منظومة الخدمات المقدمة إلى مجتمع الأعمال، بما يعزز بيئة العمل ويضيف مزايا عملية للموظفين إلى جانب التسهيلات والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأعمال في مدينة مصدر.