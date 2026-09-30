«كي ميڤنز» و«لولو للتجزئة» تطلقان شراكة لتعزيز خدمات «لو مريم - ليوان»

أبرمت مجموعة «كي ميڤنز» اتفاقية شراكة وتأجير مع شركة «لولو للتجزئة»، لتشغيل المساحة التجارية الرئيسية في مشروع «لو مريم - ليوان» في دبي، من خلال افتتاح فرع لـ«لولو هايبرماركت»، ليكون أحد المستأجرين الرئيسيين في المشروع، بما يعزز منظومة التسوق والخدمات المقدمة لسكان ليوان والمناطق السكنية المحيطة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كي ميڤنز»، وسليم م. أ، مدير العمليات العالمية في مجموعة «لولو للتجزئة»، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي التطوير والاستثمار من الجانبين.

وأكد منذر العلي أن انضمام «لولو للتجزئة» شريكاً ومستأجراً رئيسياً يدعم توجه المجموعة نحو تطوير وجهات مجتمعية متكاملة تجمع بين العلامات التجارية والخدمات اليومية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة تضيف قيمة للمشروع والمنطقة.

من جانبه، أوضح سليم م. أ، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط «لولو» للتوسع والوصول إلى المجمعات السكنية الحديثة في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة، مشيراً إلى أن الفرع الجديد سيوفر تشكيلة متكاملة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وفق معايير المجموعة التشغيلية.

وتأتي الشراكة ضمن خطة «لو مريم - ليوان» لتوفير وجهة متكاملة تضم التسوق والمطاعم والمقاهي والخدمات الصحية والرياضية والترفيهية العائلية، بما يواكب النمو السكاني والعمراني في منطقتي ليوان ووادي الصفا 2.

وتتواصل الأعمال الإنشائية في المشروع، المقام في «وادي الصفا 2» على مساحة مبنية تبلغ 113,674 قدماً مربعة، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2026. ويضم المشروع، إلى جانب الهايبرماركت، مرافق طبية ومراكز لياقة بدنية وخيارات ترفيهية ومجتمعية، ضمن تصميم مستوحى من الطراز الإسباني يعتمد على المساحات المفتوحة والساحات والتراسات المظللة.