«شروق» تقود جولة سيارات استثنائية بين أبرز وجهات الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إطلاق «معرض السيارات – الشارقة»، بالتعاون مع «مجموعة أندية السيارات» في الإمارات، في فعالية مجانية تجمع عشاق السيارات والعائلات ضمن تجربة ترفيهية ومجتمعية تمتد إلى أربع من أبرز وجهات الإمارة خلال الفترة من أكتوبر 2026 حتى يناير 2027.

وتنطلق النسخة الأولى من الحدث السبت المقبل، 3 أكتوبر، في «القصباء»، بمشاركة أكثر من 100 سيارة، تشمل مجموعة واسعة من الفئات، بينها السيارات عالية الأداء، والسيارات الرياضية، والسيارات المعدلة، والسيارات الرياضية اليابانية، والسيارات الكلاسيكية، إلى جانب مركبات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة.

ويشارك في المعرض ملاك سيارات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتيح للزوار فرصة مشاهدة مجموعة من الطرز المميزة وعالية الأداء التي تمثل عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات.

وتتجاوز الفعالية مفهوم معارض السيارات التقليدية، من خلال تحويل وجهات «شروق» إلى مساحات تفاعلية تجمع بين السيارات والترفيه ونمط الحياة، مع برنامج متنوع يستهدف مختلف أفراد العائلة.

وتستقبل الفعالية زوارها مجاناً من الساعة 4:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً، وتتضمن إلى جانب عروض السيارات مجموعة من العروض الموسيقية الحية، والأنشطة الترفيهية للأطفال، والشخصيات الترفيهية، وفرص التقاط الصور التذكارية، إضافة إلى خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات.

وتتوزع جولة «معرض السيارات – الشارقة 2026-2027» على أربع وجهات، تبدأ في «القصباء» يوم 3 أكتوبر 2026، ثم تنتقل إلى «شاطئ الحيرة» في 14 نوفمبر، و«واجهة المجاز المائية» في 12 ديسمبر، قبل أن تختتم جولتها في «شاطئ خورفكان» يوم 16 يناير 2027، وذلك في المواعيد ذاتها من 4:00 إلى 9:00 مساءً.

وتوفر الجولة فرصة للمقيمين والزوار للتعرف إلى مجتمع السيارات في الإمارات والالتقاء بملاك وعشاق المركبات، بالتزامن مع الاستفادة من مرافق وجهات «شروق» ضمن أجواء ترفيهية وتفاعلية.

ويهدف الحدث إلى تطوير منصة سنوية تجمع بين ثقافة السيارات والترفيه والأنشطة المجتمعية، وتعزز التواصل بين مجتمعات السيارات المعدلة وعامة الجمهور، بما يضيف تجربة جديدة إلى أجندة الفعاليات العائلية والترفيهية في إمارة الشارقة.