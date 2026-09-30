«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصد «لقب الوكالة الرائدة» ضمن «جوائز جي تي آر+»



حصدت «الاتحاد لائتمان الصادرات» لقب «وكالة ائتمان الصادرات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن جوائز جي تي آر+ «+GTR» لقادة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، عقب أول تصويت لقراء جوائز جي تي آر+ في المنطقة.

وأوضحت «الاتحاد لائتمان الصادرات» أن التكريم يعكس الدور الذي تؤديه في دعم منظومة التصدير في دولة الإمارات، وتمكين الشركات من اغتنام الفرص الدولية بثقة أكبر، ويجسد التقدير التي تحظى به الشركة في ظل حضورها المتنامي، ضمن قطاع التجارة والتمويل وتأثيرها واسع النطاق على صعيد قطاع التجارة والتمويل.

وترتكز «الاتحاد لائتمان الصادرات» على مجموعة متكاملة من حلول ائتمان الصادرات وتمويل التجارة؛ تدعم من خلالها المصدِّرين والشركات بدولة الإمارات على إدارة المخاطر التجارية والسياسية، والحماية من مخاطر عدم السداد، ودعم الوصول إلى التمويل أثناء التوسع نحو الأسواق العالمية.

وتحتفي جوائز جي تي آر+ لقادة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمؤسسات التي تسهم في صياغة معالم مشهد تمويل التجارة في جميع أنحاء المنطقة.