18 فعالية في «دبي التجاري» و«دبي للمعارض» خلال أكتوبر



يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة 18 فعالية، خلال شهر أكتوبر، تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، عبر موقعيه الرئيسيين «مركز دبي التجاري العالمي» في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و«مركز دبي للمعارض» في مدينة إكسبو. وتغطي الفعاليات مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل التجميل، والطيران، والعقارات، والإعلام، والطاقة، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها.

ويضم جدول فعاليات أكتوبر 18 فعالية في الموقعين، ما يجعله أحد أكثر الأشهر ازدحاماً ضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي لعام 2026، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة للمستهلكين وقطاع الأعمال والجمهور العام.

«جوتيك»

يعود مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول، تحت شعار «أفكار جريئة وأثر حقيقي»، وتجمع الفعالية التي تمتد على مدار 3 أيام، ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة، بهدف استكشاف الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب في تعزيز الكفاءة والاستدامة.

وينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5-7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات، مع تركيز كبير على الابتكار والتعاون والرؤى المتخصصة، التي تسهم في رسم مستقبل الإعلام والترفيه في المنطقة، كما ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة نفسها، ويقام المعرض والمخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام، بالتزامن مع «كابسات». ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.

ويحتفل معرض بيوتي وورلد دبي في الفترة من 6-8 أكتوبر بالذكرى الثلاثين لانطلاقه، حيث يُعد المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية.

ويعود معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات 12 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي في دورته الخامسة والعشرين، ويقام بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من القمة العالمية لقادة المطارات، إلى جانب مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى إيه تي سي، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران - الشرق الأوسط.

وتجمع قمة ومعرض الموارد البشرية يومي 14 و15 أكتوبر نخبة من المتخصصين في الموارد البشرية وقادة القطاع ومزودي الحلول العالميين، لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، التي ترسم ملامح مستقبل العمل، ومن خلال مؤتمرات يقودها خبراء، وجلسات تفاعلية، وورش عمل معتمدة.

ويعتبر معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الحدث الأكبر لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ويستعرض في دورته الثامنة في الفترة من 19-21 أكتوبر مجموعة شاملة من التقنيات والخدمات والابتكارات المصممة لدعم أكثر من 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم.

وينطلق معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» في دورته الثامنة والعشرين ليواصل ترسيخ مكانته أكبر معرض في المنطقة مخصص للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة.

وتنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 21 أكتوبر، وتوفر القمة منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التحديات العالمية والتنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، إلى جانب دعم السياسات الفعالة وتسهيل النقاشات حول قضايا مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.

ويعتبر معرض بيبي آند كيدز، الذي يقام في الفترة من 22-24 أكتوبر أكبر فعالية في الشرق الأوسط مخصصة للأمومة والرضع والأطفال الصغار، ومن المتوقع أن يستقطب هذا العام أكثر من 15,000 زائر، وما يزيد على 250 علامة تجارية، وأكثر من 100 متحدث وخبير، يقدمون ورشاً وندوات تثقيفية ورؤى قيّمة للعائلات والآباء والأمهات الحوامل.

وينطلق معرض المدرسة والحضانة يومي 24-25 أكتوبر، ويجمع مجموعة واسعة من المدارس والحضانات ومزودي الخدمات التعليمية في مكان واحد.

ويحتفي معرض نجاح بمرور عقدين على انطلاقه أحد أبرز معارض التعليم العالي في المنطقة، ويجمع أكثر من 100 جامعة وكلية محلية ودولية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

ويواصل معرض عرب لاب لايف، في دورته الرابعة والأربعين، ترسيخ مكانته أعرق الفعاليات المتخصصة في قطاع المختبرات والتحاليل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وينطلق «جروتك الشرق الأوسط» 26 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية، التي تجمع منظومة الزراعة وقطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، أكثر من 150 جهة عارضة، و9,000 مشارك من أكثر من 80 دولة، على مدار ثلاثة أيام.

وينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 26 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والعقول العالمية في هذا المجال للتواصل والتعاون وإبرام الأعمال، وتعزيز التفاعل بين الشركات والحكومات وقادة الفكر، الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع.

ويقام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض 27 أكتوبر، ويجمع تحت مظلته الجهات العارضة العالمية والمصنعين وتجار الجملة ومزودي التكنولوجيا والمشترين التجاريين من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وغيرها.