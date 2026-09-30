تعاون «المشرق» و«سيتي» و«سويفت» لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود



أعلن بنك المشرق عن إتمام معاملة فعلية بنجاح مع «سيتي» باستخدام البنية التحتية لدفتر السجلات القائم على تقنية البلوك تشين من «سويفت»، في خطوة مهمة نحو تطوير المدفوعات العابرة للحدود المتاحة على مدار الساعة.

وتستخدم المبادرة ودائع مصرفية مرمّزة صادرة عن البنوك لاستكشاف إمكانات تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بصورة أسرع، ومن خلال ربط الودائع المرمّزة بالبنية التحتية الموثوقة للمراسلات المالية لدى «سويفت» تهدف المبادرة إلى تبسيط عمليات المدفوعات الدولية، والحد من التعقيدات المرتبطة بها، مع إمكانية تعزيز سرعة تنفيذ المدفوعات، وكفاءة إدارة السيولة، وحركة الأموال بين الأسواق.

وتأتي الشراكة في إطار مبادرة سويفت العالمية، وقد صُمم دفتر السجلات من قِبل أكثر من 40 مؤسسة مالية، وتشارك 17 بنكاً في تجربته لتنفيذ معاملات الودائع المرمّزة منذ إعلان «سويفت» جاهزيته للاستخدام في يوليو 2026، ويركز الإصدار الأولي من دفتر السجلات (MVP) على استعراض المدفوعات العابرة للحدود بصورة فورية وعلى مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

ويوفر دفتر السجلات من «سويفت» طبقة تنسيق مشتركة، تربط بين الودائع المرمّزة الصادرة عن البنوك المشاركة. وبالنسبة للشركات والمؤسسات المالية تتيح هذه الإمكانات فرصاً جديدة لتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة وعمليات الخزينة.

ومن خلال إتاحة المدفوعات خارج ساعات العمل المصرفية التقليدية يمكن للشركات الحصول على مرونة أكبر في إدارة رأس المال العامل، وتحسين توزيع السيولة عبر المناطق المختلفة، والاستجابة بصورة أسرع للفرص التجارية.

بنية موثوقة

وقال فيفيك باترا، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للمعاملات في المشرق: «نؤمن في المشرق بأن مستقبل المدفوعات سيعتمد على مزيد من السرعة والإتاحة وقابلية التشغيل البيني، من خلال بنية تحتية مالية موثوقة. وتتيح لنا هذه الشراكة مع «سيتي» و«سويفت» استكشاف إمكانات المدفوعات من الجيل الجديد، بما يساعد عملاءنا على نقل الأموال بكفاءة أكبر بين الأسواق والمناطق الزمنية المختلفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير الأمان والمرونة والحوكمة، التي يعتمد عليها النظام المالي العالمي. ومع تزايد اعتماد الشركات على العمل في اقتصاد رقمي متاح على مدار الساعة يتواصل الطلب على حركة السيولة بصورة فورية، وتتيح لنا مشاركتنا في هذه المبادرة المساهمة في رسم ملامح مستقبل المدفوعات الدولية، وضمان جاهزية عملائنا للاستفادة من الابتكارات الناشئة في المنظومة المالية العالمية».

حركة السيولة

وقال رضوان شيخ، رئيس قطاع الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي: «يؤكد تعاوننا مع المشرق وسويفت أن المدفوعات العابرة للحدود، المتاحة على مدار الساعة والمتكاملة عبر مختلف الأنظمة أصبحت واقعاً ملموساً، ويعكس هذا الإنجاز استراتيجية قطاع الخدمات في سيتي، الرامية إلى ربط أنظمة المدفوعات التقليدية بشبكات الأصول الرقمية من الجيل الجديد، بما يسهم في توفير المدفوعات على مدار الساعة، وتعزيز كفاءة حركة السيولة لعملائنا».

وتعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد في القطاع المصرفي بالودائع المرمّزة والدور المحتمل، الذي يمكن أن تؤديه في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية. وعلى خلاف الأصول الرقمية العامة، تمثل الودائع المرمّزة التزامات مصرفية خاضعة للتنظيم، وقد صُممت للعمل ضمن أطر الخدمات المصرفية والامتثال والتسوية القائمة.