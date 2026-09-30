‏ «بانثيون» توسّع حضورها إقليمياً بمكتب في أبوظبي

أعلنت «بانثيون»، وهي شركة رائدة عالمياً في أسواق الاستثمار الخاصة بأصول مدارة، تبلغ قيمتها 84 مليار دولار، توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح أول مكتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، وتعيين فراس ملّاح مديراً تنفيذياً ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.

ولا يزال الطلب على استراتيجيات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص يتنامى لدى المستثمرين البارزين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والذين يعرفون «بانثيون» بفضل سجلها المتميز الممتد على مدار 40 عاماً من الابتكار والخبرة في الاستثمارات الأولية والثانوية، وفرص الاستثمار المشترك في مجالات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص. وتظل الاستثمارات الثانوية، التي كانت «بانثيون» رائدة في إطلاقها عام 1988، ركيزة راسخة عبر منصة الشركة، فإلى جانب قطاع أعمالها العريق في الاستثمارات الثانوية للملكية الخاصة تمتلك «بانثيون» واحدة من أول وأكبر شركات القطاع المتخصصة في الاستثمارات الثانوية للائتمان الخاص والبنية التحتية، ما يجعل منها شريكاً موثوقاً في هذا المجال عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

عام قياسي

وقالت فلورنس دارد، الرئيسة التنفيذية للعملاء في «بانثيون»: «عقب تسجيل عام قياسي في جمع الأموال تواصل «بانثيون» تحقيق نمو متزايد في تكوين رأس المال عبر منصتها، مع ارتفاع واضع في حصة رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي. وبافتتاح المكتب الجديد تجدّد الشركة تأكيد التزامها تجاه المنطقة، وحرصها على تعزيز وتوطيد العلاقات التي بنتها مع عملائها في كل دولة من دول الخليج على مدار ما يُقارب عقدين من الزمن. ومن دواعي سرورنا أن نرحّب بفراس ملّاح في فريقنا، بفضل ما يتمتع به من سجل مشهود له وحافل بالإنجازات في جمع رأس المال من طيف واسع من المستثمرين، ومن شأن خطوة تعيينه في منصبه الجديد أن تعزز قدرتنا على خدمة عملائنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بشكل مباشر».

احتياجات المستثمرين

وقال فراس ملّاح، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع مصادر رأس المال نمواً في أسواق الاستثمار الخاصة، وقد أصبحت احتياجات المستثمرين هنا أكثر تطوراً فيما يخص كيفية استثمارهم في فئة الأصول. تتوافق سمعة «بانثيون»، باعتبارها شركة رائدة عالمياً في الاستثمارات الثانوية، وابتكار حلول أسواق الاستثمار الخاصة، بشكل وثيق مع طلب المستثمرين، ومن دواعي سروري توظيف خبرة الشركة في أسواق الاستثمار الخاصة لخدمة المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة. إن إرساء حضورنا في أبوظبي العالمي (ADGM) يعكس التزامنا الراسخ تجاه المنطقة، وحرصنا على تعزيز التزامنا على المدى البعيد مع المستثمرين في عموم أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي».

وجهة مثالية

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يسعدنا أن نرحّب بشركة «بانثيون» في المنظومة المتنامية لأبوظبي العالمي (ADGM). إن قرار الشركة بإرساء حضورها في الشرق الأوسط وتحديداً في أبوظبي يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره وجهة مثالية للشركات العالمية الرائدة في أسواق الاستثمار الخاصة، والتي تسعى إلى تعزيز تواصلها مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين البارزين في المنطقة، ولا شك في أن خبرة «بانثيون» الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص ستضيف مزيداً من العمق إلى منظومتنا من شركات إدارة الاستثمارات، ونحن نتطلع قُدماً إلى توفير كل الدعم اللازم للشركة في مسيرة نموها في أبوظبي وأنحاء المنطقة».