دبي تحتضن معرض العلامات التجارية الخاصة 3 نوفمبر

يقام «معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط 2026» من جديد في مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، ليجمع الشركات مع المصنّعين والشركاء المتخصصين لتحويل فرص السوق إلى منتجات جاهزة للمستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه سوق العلامات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً، وذلك في ظل فرص وآفاق النمو التي يتيحها. وبحسب استطلاع أجرته شركة «ماكنزي» (McKinsey) أفاد أكثر من 80 % من المستهلكين في المنطقة بأن العلامات الخاصة تضاهي المنتجات ذات العلامات التجارية أو تفوقها، وتمنح قيمة أفضل، إلا أنَّ معدلات انتشار هذه المنتجات لا تزال دون 10 % في معظم الأسواق، مما يشير إلى إمكانات كبيرة غير مستغلة أمام تجار التجزئة والمصنعين لتلبية طلبات جديدة في السوق.

الخبرات التصنيعية

وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في شركة «إن دي«(inD)»: «لم تعد العلامات الخاصة تنافس على السعر وحده؛ فالفرصة المتاحة حالياً تكمن في ابتكار علامات ومنتجات تمنح المستهلكين ميزة لاختيارها، وذلك عبر الجمع بين الجودة والقيمة والابتكار والملاءمة. ويجمع هذا المعرض بين المشترين والخبرات التصنيعية لتحويل هذه الفرصة إلى نمو تجاري».

خبرات تصنيع عالمية توسّع فرص التوريد

ستجمع نسخة هذا العام من الحدث عارضين من الإمارات والتشيك وفيتنام وتركيا وسريلانكا ومصر والأردن وإيطاليا والهند والصين، ما يتيح للمشتري في المنطقة الاستفادة من شبكة واسعة من الخبرات التصنيعية وفرص التوريد، ومن أبرز الشركات العارضة المشاركة «إبسون الشرق الأوسط»، و«إنتركير»، و«الإمارات لصناعة الصوف الحديدي»، و«في-ليبل»، و«الأميرة/نويتري/أوليتاني» و«جلوبال للصناعات الغذائية»، و«راسنا» و«ليفكو».

وتضم قائمة المشاركين لأول مرة ضمن فئات الأغذية وغير الأغذية «غوستيبان»، و«داون فود»، و«النمير»، و«فيهامارك»، و«بيتر غرو»، و«كريسبو»، و«أي أف أي للأغذية»(غذاء القابضة)، و«النقلي»، و«بوفيلكس»، و«بسكويت ماليبان»، و«سبارتان كلينر»، و«بيوك لاب»، ما يجسد اتساع نطاق الخبرات التصنيعية في سوق العلامات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حلول مستدامة

وقال بالاجي رامان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات «إنتركير»: «تعد هذه مشاركتنا للسنة الثالثة على التوالي في هذا المعرض، حيث سنعرض من خلال شركتنا «إنتركير كيميكالز» حلولاً مستدامة للعناية المنزلية والنظافة، تجمع بين الراحة والسعر المعقول، وتتيح لنا قدراتنا التصنيعية المحلية أن نقدم للشركاء مرونة أكبر، سواء فيما يتعلق بسلسلة الإمداد، أو سرعة طرح المنتجات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه».

ويُقام «معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» بالتزامن مع معرض «جلفود للتصنيع»، ومعرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة»، و«جلف هوست» من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، جامعاً 4 قطاعات صناعية متكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.