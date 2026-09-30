غرفة دبي العالمية تستقطب 21 شركة إماراتية في «مختبر التوسع»



نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية «مختبر التوسع» بهدف تزويد الشركات الإماراتية بالمعارف والأدوات العملية التي تعزز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق العالمية. واستقطبت الفعالية 21 شركة إماراتية تمتلك مقومات النمو، وتسعى إلى تجاوز حدود السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، حيث تم التركيز على تمكين المشاركين من الإماراتيين من تقييم مدى جاهزية أعمالهم للتوسع الدولي، وتحديد الفجوات التي ينبغي معالجتها، ووضع أسس عملية لرحلتهم نحو النمو في الأسواق العالمية.

وتأتي الفعالية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة، وبناء علاقات وشراكات جديدة على المستوى العالمي.

الفرص الواعدة

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بدعم الشركات الإماراتية في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، من خلال تزويدها بالمعرفة والخبرات والروابط التي تساعدها على استكشاف الفرص الواعدة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع الدولي. وتأتي هذه الجهود في إطار حرصنا على تهيئة بيئة داعمة تساعد الشركات على استثمار الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام».

وبمشاركة ممثلين من مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) و«دبي التجارية»، الذراع التجارية الرقمية لـمجموعة موانئ دبي العالمية - دول مجلس التعاون الخليجي، و«ويو بنك»، وشركة «إس جي إس جلف ليمتد» المتخصصة بخدمات الامتثال واختبار وفحص المنتجات، تم تقديم رؤى عملية وأمثلة واقعية وتوصيات تساعد الشركات على التعامل مع أبرز المعوقات وتحويل فرص التوسع إلى خطط قابلة للتنفيذ.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية استعرضت المقومات التشغيلية والاستراتيجية التي تميز الشركات القادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب استعراض نماذج عملية لمسارات التصدير والتوسع الخارجي؛ بدءاً من تحديد فرص الأسواق واختيار استراتيجية الدخول المناسبة، وصولاً إلى إدارة العمليات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وناقش المشاركون أبرز القرارات والعوامل المؤثرة في نجاح دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك اختيار نموذج التوزيع أو الوكيل أو البيع المباشر، وبناء الشراكات المحلية، وترتيبات الخدمات اللوجستية والتخزين، والتسعير، والتكلفة النهائية للمنتجات، وشروط الدفع، وإجراءات الجمارك والتوثيق وشهادات المطابقة.

وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على دور الحلول المتكاملة في دعم الشركات، من خلال خدمات الوصول إلى الأسواق، وتيسير التجارة، والحلول اللوجستية، والإجراءات الجمركية، وخدمات التجارة الرقمية التي تساعد على تمكين نمو الأعمال دولياً.

وشهدت الفعالية جلسة طاولة مستديرة تفاعلية أتاحت للمشاركين تحديد التحديات العملية التي تواجههم في مسارات التوسع الدولي ومناقشتها مع نخبة من الخبراء، بما يشمل اختيار الأسواق واستراتيجيات الدخول إليها، ونماذج التوزيع، واستقطاب العملاء، وإدارة سلاسل التوريد، وتسجيل المنتجات وشهادات المطابقة، وتسعير الصادرات وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر والعمليات الدولية.