سوق أبوظبي المالي يحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية



حصدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، جائزة «السوق العربي صاحب أعلى نسبة للقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي» من اتحاد أسواق المال العربية، تقديراً لأداء السوق خلال عام 2025، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد وحفل العشاء الرسمي في أبوظبي.

وفقاً لبيانات اتحاد أسواق المال العربية، بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية 261.7 % خلال عام 2025، أي أكثر من ضعفي المتوسط في الأسواق العربية البالغ 129.9 %. كما أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للبورصات أن المتوسط العالمي بلغ 149 % خلال عام 2025، فيما وصل إلى 188 % في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وتعكس هذه المؤشرات التطور المتسارع لأسواق رأس المال في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً متقدماً ومترابطاً مع الأسواق العالمية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نتشرف بهذا التكريم، الذي يدفعنا إلى تسريع مبادراتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق أمام الجهات الدولية المصدرة والمستثمرين المؤسسيين، وتعزيز مستويات السيولة، وتنويع الإدراجات عبر فئات مختلفة من الأصول. ونسعى إلى تطوير سوق يتسم بالنضج والسيولة العالية، ليكون قادراً على دعم نمو الاستثمارات المؤسسية على المدى الطويل. وسيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تكثيف مبادراته وجهوده لتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل في أبوظبي، وترسيخ مكانته كبوابة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية في المنطقة».

واستقطب المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، الذي استضافته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 600 مشارك من القطاع، من بينهم ممثلون عن الأسواق المالية العالمية والجهات التنظيمية لأسواق رأس المال وشركات المقاصة وجهات الإيداع وشركات التداول، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين.