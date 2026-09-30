اتفاقية بين «الإمارات للألمنيوم» و«غلفتينر» لتعزيز صادرات الألمنيوم عبر الساحل الشرقي



وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة غلفتينر، المتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المتكاملة للتجارة، اتفاقية استراتيجية لتوسيع صادرات الألمنيوم عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات للألمنيوم لمواصلة تعزيز كفاءة ومرونة عملياتها اللوجستية للتصدير، بما يدعم نمو أعمالها المستمرة وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها في الأسواق العالمية، إذ تُعد منتجات الشركة من أكبر صادرات دولة الإمارات المصنعة محلياً بعد النفط والغاز.

وبموجب الاتفاقية، ستنقل الإمارات للألمنيوم ما يصل إلى 250 ألف طن من الألمنيوم عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات خلال العام الأول، على أن ترتفع الكمية إلى 300 ألف طن في العام الثاني، مع إمكانية زيادتها خلال الأعوام اللاحقة. وستعمل شركة غلفتينر على تطوير إمكانيات الميناء، بما يتوافق مع متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويعتمد عملاؤنا في أكثر من 50 دولة على منتجاتنا من الألمنيوم. وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنويع مسارات الخدمات اللوجستية لصادراتنا، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن موثوقية عمليات التسليم إلى عملائنا حول العالم. وتمثل اتفاقيتنا اليوم مع شركة غلفتينر خطوة مهمة أخرى في تعزيز قدراتنا اللوجستية ودعم مرونة عمليات التصدير».

وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر: «تمثل هذه الاتفاقية أكثر من مجرد تعاون في مجال الخدمات اللوجستية، حيث تدعم مرونة حركة التجارة في دولة الإمارات وتعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومن خلال الساحل الشرقي للدولة، نوفر مساراً استراتيجياً وفعالاً وموثوقاً لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الإمارات العالمية للألمنيوم. كما تبرز الاتفاقية مكانة وقوة منصة غلفتينر المتكاملة في خدمة أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة».

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاتها إلى أكثر من 400 عميل فيما يزيد على 50 دولة حول العالم. وفي عام 2025، باعت الشركة أكثر من 2.83 مليون طن من الألمنيوم المصبوب.