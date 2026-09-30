لجنة متابعة أسعار الوقود تعلن أسعار الجازولين والديزل لشهر أكتوبر 2026

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026، والتي تشمل البنزين بأنواعه "سوبر 98" و"خصوصي 95" و"إي بلس 91"، إلى جانب وقود الديزل.

ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

وجاءت أسعار الوقود لشهر أكتوبر على النحو الآتي:

• البنزين "إي بلس 91": 4.21 دراهم لكل لتر.

• البنزين "خصوصي 95": 4.28 دراهم لكل لتر.

• البنزين "سوبر 98": 4.40 دراهم لكل لتر.

• وقود الديزل: 4.80 دراهم لكل لتر.