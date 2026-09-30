«مبادلة» تبرم شراكة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة «توغيذر إيه آي»، المزود للمنصة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومنظومته في الإمارات.

وفي إطار هذه الشراكة، سوف تؤسس «توغيذر إيه آي» مقراً لها في أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق انتشارها وإتاحة قدراتها في مجالي الاستدلال والبحث لتلبية الطلب الإقليمي، ودعم المطورين الذين يعملون على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة.وستعمل مبادلة و«توغيذر إيه آي» على تحديد الفرص الاستراتيجية الداعمة لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الإمارات.

وقال علي عيد المهيري؛ المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «نحرص في مبادلة على استقطاب الشركات التقنية الرائدة، وتعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتوفير بيئة محفزة تتحول فيها الأبحاث العلمية إلى تطبيقات واقعية وملموسة.

ويأتي تعاوننا مع «توغيذر إيه آي» انسجاماً مع نهجنا الاستراتيجي، من خلال دعم الركائز الأساسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع آفاق الوصول إلى بنيتها التحتية المتقدمة.

وقال فيبول فيد براكاش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «توغيذر إيه آي»: «يشهد الطلب العالمي على حلول الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر نمواً متسارعاً يفوق قدرات الحوسبة المتوفرة.

واليوم، يتجه المطورون نحو النماذج مفتوحة المصدر لما توفره من مرونة في الملكية والتخصيص وتوسيع انتشارها، وهو ما يستدعي بنية تحتية فائقة السرعة والكفاءة ومتاحة عند الطلب. وفي هذا الإطار، نمضي في توسيع نطاق هذه البنية التحتية عالمياً.