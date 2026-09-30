«مبادلة» تبرم شراكة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات

وفي إطار هذه الشراكة، سوف تؤسس «توغيذر إيه آي» مقراً لها في أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق انتشارها وإتاحة قدراتها في مجالي الاستدلال والبحث لتلبية الطلب الإقليمي، ودعم المطورين الذين يعملون على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة.وستعمل مبادلة و«توغيذر إيه آي» على تحديد الفرص الاستراتيجية الداعمة لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الإمارات.
ويأتي تعاوننا مع «توغيذر إيه آي» انسجاماً مع نهجنا الاستراتيجي، من خلال دعم الركائز الأساسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع آفاق الوصول إلى بنيتها التحتية المتقدمة.
واليوم، يتجه المطورون نحو النماذج مفتوحة المصدر لما توفره من مرونة في الملكية والتخصيص وتوسيع انتشارها، وهو ما يستدعي بنية تحتية فائقة السرعة والكفاءة ومتاحة عند الطلب. وفي هذا الإطار، نمضي في توسيع نطاق هذه البنية التحتية عالمياً.