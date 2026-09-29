تعاون «المصرف» و«سكون» لتوسيع حلول التأمين والتكافل

أبرم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» شراكة استراتيجية مع شركة سكون للتأمين ش.م.ع وشركة سكون للتكافل، تجمع بين القدرات المصرفية للمصرف وخبرات سكون في مجالي التأمين والتكافل، بهدف إتاحة مجموعة أوسع من حلول الحماية والتأمين للمتعاملين.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة خلال حفل توقيع حضره عدد من كبار المسؤولين في المصرف وسكون للتأمين وسكون للتكافل، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن جهود المصرف لتعزيز عروضه وتوفير حلول مالية أكثر شمولاً للمتعاملين من خلال شركاء موثوقين.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، ستتعاون سكون للتأمين وسكون للتكافل مع المصرف، بما يتيح له توفير مجموعة من حلول التأمين والتكافل لمتعامليه، المصممة لتلبية احتياجات الحماية المتطورة للأفراد والشركات.

ويجمع التعاون بين المنصة المصرفية الراسخة للمصرف وعلاقاته مع المتعاملين، وبين خبرات سكون الواسعة في قطاع التأمين وقدراتها في مجال التوزيع. كما يعكس التزاماً مشتركاً بتوفير خيارات أوسع ومزيد من السهولة والقيمة للمتعاملين، مع دعم رفاههم المالي بشكل أشمل.

حلول مالية

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تعكس شراكتنا مع سكون للتأمين وسكون للتكافل التزامنا ببناء منظومة من الشركاء الموثوقين، بما يمكّننا من تقديم حلول مالية أكثر تكاملاً لمتعاملينا».

وأضاف: «يشكل التأمين والحماية جزءاً مهماً من الرفاه المالي على المدى الطويل، ومن خلال هذا التعاون نجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها مؤسسات رائدة لتوفير خيارات أوسع ومزيد من السهولة لمتعاملينا. ونتطلع إلى بناء شراكة قوية وناجحة مع سكون، بالتزامن مع مواصلة جهودنا لتعزيز تجربة المتعاملين الشاملة في المصرف».

وقال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توفير خيارات أوسع ومزيد من الراحة لمتعاملينا، من خلال تسهيل وصولهم إلى حلول التأمين والتكافل المناسبة عبر علاقتهم الاستراتيجية».

وأضاف: «تجعل خبرة سكون الواسعة في السوق ونهجها الذي يضع المتعامل في صميم اهتماماتها منها شريكاً قيّماً للمصرف، ونتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق لتقديم حلول تتسم بالبساطة والملاءمة، وتتماشى مع احتياجات متعاملينا».

شبكة توزيع

وتغطي عمليات سكون للتأمين جميع إمارات الدولة وسلطنة عُمان، وتُعد من أبرز شركات التأمين في الإمارات. وتقدم سكون خدماتها للشركات والأفراد من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل الفروع والوسطاء والوكالات ومنصات التجارة الإلكترونية ومركز اتصال متخصصاً.

وتُعد سكون للتكافل إحدى أبرز شركات التكافل في دولة الإمارات، حيث توفر حلول التكافل العام والعائلي المصممة لتلبية احتياجات الحماية للأفراد والشركات، مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية ونهج منضبط في إدارة المخاطر.

حلول الحماية

وقال حمد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس المالي في سكون للتأمين: «يسعدنا أن نتعاون مع المصرف، إذ تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بمساعدة المتعاملين على الوصول إلى حلول الحماية من خلال قنوات موثوقة وسهلة. ومن خلال الجمع بين علاقات المصرف القوية مع متعامليه وخبراته المصرفية من جهة، وقدرات سكون في مجال التأمين من جهة أخرى، نسعى إلى تقديم قيمة أكبر وخيارات أوسع وتجربة محسّنة للمتعاملين من الأفراد والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «إلى جانب مجموعة المنتجات التي تُقدمها سكون للتأمين، ستوفر شركتنا التابعة، سكون للتكافل، حلول تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعاملي المصرف، بما يمكّننا من تقديم مجموعة متكاملة من حلول الحماية المصممة لتلبية مختلف تفضيلات المتعاملين واحتياجاتهم».

محطة مهمة

وقال أحمد أبوشنب، الرئيس التنفيذي لسكون للتكافل: «تمثل شراكتنا مع المصرف فرصة مهمة لإتاحة حلول تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسهلة الوصول لشريحة أوسع من المتعاملين. ومع احتفال المصرف بمرور 50 عاماً على خدمة متعامليه، يسعدنا أن نشاركه هذه المحطة المهمة، فيما نعمل معاً على بناء شراكة تركز على توفير حلول حماية ملائمة تدعم الاحتياجات المالية للمتعاملين وتمنحهم مزيداً من راحة البال».

وجمع حفل التوقيع عدداً من كبار المسؤولين من الجانبين. ومثّل سكون كل من حمد خان، الرئيس المالي والرئيس التنفيذي المؤقت لسكون للتأمين؛ وأحمد أبوشنب، الرئيس التنفيذي لسكون للتكافل؛ وأديتيا كولكارني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التوزيع في الإمارات ؛ وديكستر فرنانديز، رئيس توزيع التأمين المصرفي، والشراكة وأشيش كومار سينغ، رئيس التأمين المصرفي والشراكات؛ ومصطفى عادل، رئيس توزيع التأمين المصرفي والشراكات.



