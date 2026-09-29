ثاني الزيودي يفتتح معرض المنتجات الكورية الفاخرة في دبي بمشاركة 50 شركة

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اليوم في دبي، الدورة الأولى من معرض المنتجات الكورية الفاخرة 2026، وألقى الكلمة الرئيسية خلال فعالياته، في خطوة تعكس تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، ودور دبي في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات والعلامات التجارية الآسيوية.

ويقام المعرض، الذي تنظمه شركة «كوإكس» (COEX) برئاسة جو سانغ هيون، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة 50 شركة كورية واعدة متخصصة في السلع الاستهلاكية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق الشرق الأوسط وتوسيع قنواتها التصديرية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر الافتتاح لي وون-إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وهان جونغ هون، مدير شركة «كوإكس»، إلى جانب ممثلين عن الشركات والمشترين والمستثمرين من أسواق المنطقة.

ويجمع المعرض شركات كورية في قطاعات متنوعة تشمل الجمال والأزياء، والمستلزمات المنزلية والتصميم الداخلي، والأغذية والمشروبات، مع مشترين وممثلي شركات التوزيع والتجزئة في دول الخليج، بما يتيح للشركات المشاركة التعرف مباشرة إلى احتياجات الأسواق الإقليمية وتقييم فرص التوسع والبيع.

وقال جو سانغ هيون: إن تنظيم المعرض للمرة الأولى في دبي يستهدف دعم الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق الشرق الأوسط، كما يمثل نقطة انطلاق لتوسيع أعمال «كوإكس» الخارجية في المنطقة. وأوضح أن الفعالية تتيح للشركات التواصل المباشر مع المشترين المحليين وإجراء اجتماعات ومشاورات تجارية، بما يساعدها على تقييم استجابة المستهلكين وفرص دخول منتجاتها إلى الأسواق.

ويمثل المعرض أول فعالية تنظمها «كوإكس» في دبي وأول معرض لها في الشرق الأوسط، ضمن استراتيجية توسع أعمالها الخارجية بعد أنشطة مماثلة في فيتنام وإندونيسيا.

وتتضمن الفعالية برنامجاً للاستشارات التصديرية الفردية يربط الشركات الكورية بالموزعين وممثلي المشتريات لدى شبكات التجزئة في الإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الاستفادة من شبكة المشترين العالمية التابعة لـ«كوإكس» ووكلائها المحليين للتوفيق بين الشركات والمشترين وفق طبيعة المنتجات واحتياجات كل سوق.

كما يوفر المعرض منصة لعرض المنتجات وبرنامجاً للمبيعات عبر الإنترنت، مع إتاحة المنتجات أمام المستهلكين في عدد من مرافق التجزئة الرئيسية في دبي قبل المعرض وبعده. وتعتزم «كوإكس» دعم المبيعات الإلكترونية عبر التجارة العابرة للحدود لمدة تقارب شهرين بعد انتهاء الفعالية، بهدف قياس اهتمام المستهلكين وتقييم إمكانات السوق.

وتسعى الشركة إلى استخدام دبي نقطة انطلاق لتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من مكانة الإمارة كمركز إقليمي للتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، وبوابة للشركات العالمية الراغبة في الوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة.

ويواصل المعرض فعالياته حتى الأول من أكتوبر، متضمناً جلسات استشارات تصديرية، وبرامج للربط التجاري والمبيعات الإلكترونية، وفعاليات للتواصل مع المشترين وزيارات إلى مرافق التجزئة المحلية.