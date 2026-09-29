«الفجيرة الوطني» يكافئ المتعاملين على تنمية مدخراتهم

أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن إطلاق عرض لفترة محدودة يتيح للمتعاملين الجدد المؤهلين فرصة الاستفادة من فائدة إضافية على مدخراتهم، مع الحفاظ على مرونة الوصول إلى أموالهم وإدارة احتياجاتهم المالية اليومية.

وفي ظل الاهتمام المتزايد بالرفاه المالي، يتطلع المتعاملون إلى حلول مصرفية تساعدهم على تنمية مدخراتهم وتحقيق أقصى استفادة من أموالهم، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لإدارة احتياجاتهم المالية اليومية. ومن خلال هذا العرض، يكافئ البنك المتعاملين على تنمية مدخراتهم والمحافظة عليها لديه، بما يدعم تطلعاتهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.

ويعكس العرض حرص بنك الفجيرة الوطني على توفير حلول مصرفية عملية تجمع بين تلبية الاحتياجات المالية اليومية ودعم الأهداف طويلة الأجل، إذ يمنح المتعاملين الذين يحتفظون بأرصدة مؤهلة فرصة لتعزيز عوائد مدخراتهم، مع الاستفادة من المرونة التي توفرها الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ويستفيد من العرض مواطنو دولة الإمارات والمقيمون من المتعاملين الجدد المؤهلين لدى البنك، عند فتح حساب جارٍ أو حساب توفير فردي بالدرهم. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من فائدة إضافية تصل إلى 6.15% سنوياً عند تحويل الراتب إلى البنك، أو ما يصل إلى 5.75% سنوياً دون تحويل الراتب.

ودائع جديدة

وللتأهل للاستفادة من العرض، يتعين على المتعاملين إيداع أموال جديدة بقيمة لا تقل عن 100,000 درهم في الحساب المؤهل، والحفاظ على متوسط رصيد لا يقل عن 100,000 درهم على مدى 6 أشهر، وتُحتسب الفائدة الإضافية على الأرصدة المؤهلة التي تصل إلى 10 ملايين درهم.

وتُودع الفائدة الإضافية المستحقة للمتعاملين المؤهلين في حساباتهم دفعة واحدة خلال 45 يوماً من انتهاء فترة التأهل البالغة 6 أشهر، شريطة استيفاء جميع متطلبات العرض وأحكامه وشروطه. كما يتعين على المتعاملين الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب للرصيد حتى موعد إيداع الفائدة الإضافية في حساباتهم.

ويسري العرض على الحسابات المؤهلة التي يتم فتحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، وفقاً لمعايير الأهلية والأحكام والشروط المعمول بها.