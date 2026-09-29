«سوق العراق للأوراق المالية» ينضم رسمياً إلى منصة «تبادُل»



أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء تداول سوق العراق للأوراق المالية رسمياً عبر منصة «تبادُل»، ليصبح السوق الثامن الذي ينضم إلى المنصة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتقوم على نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتضم حالياً 11 سوقاً. وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين في العراق تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مباشرةً، بما يعزز فرص التداول بين السوقين ويوسع نطاق الربط الاستثماري والعلاقات الاستراتيجية بينهما.

وتتيح منصة «تبادُل» للمستثمرين التداول بين الأسواق المشاركة بسلاسة، مع إتمام التسويات بالعملات المحلية، ومن دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات أمناء الحفظ. كما تربط المنصة عدداً من الأسواق المالية في أبوظبي والبحرين ومسقط وأستانا وكازاخستان وأرمينيا والجنوب الأفريقي والعراق.

ومع انضمام سوق العراق للأوراق المالية، تجمع «تبادُل» اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم 700 شركة مدرجة وأكثر من 11 مليون مستثمر مسجل.



وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «مع تزايد ترابط اقتصادات المنطقة، تكتسب قنوات الاستثمار المباشر أهمية متزايدة في دعم النمو المستدام وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين أبرز الأسواق الإقليمية. ويمنح انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادُل» المستثمرين مساراً واضحاً ومباشراً لتداول أسهم الشركات العراقية، فيما يعزز في الوقت ذاته دور أبوظبي مركزاً رائداً للتداول. كما يسهم تعزيز منصة «تبادُل» في دعم رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، من خلال تعزيز السيولة في السوق وفتح قنوات جديدة للنمو تربط الأسواق المالية بأبوظبي».

وقال علي جمال أمين، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «يمثل قرع الجرس اليوم بدء التداول رسمياً لسوق العراق للأوراق المالية عبر منصة «تبادُل»، في محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين سوقي رأس المال في العراق وأبوظبي. كما يفتح ذلك فرصاً جديدة لتعزيز الربط والتداول عبر الحدود، بما يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية ويعزز الفرص الاستثمارية أمام المشاركين في السوق».







